Fortuna de R$ 400 mi! Advogada explica divisão de bens de Virgínia e Zé

Zé Felipe e Virginia Fonseca pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem que estão se divorciando. Para além da vida exposta nas redes sociais, o casal ficou famoso pela ostentação e uma vida luxuosa. Agora separados, como fica a fortuna deles? A advogada Jéssica Ocampo fala sobre o tema no Central Splash.

A fortuna de Zé e Virgínia está avaliada em cerca de R$ 400 milhões e, no Brasil, existem quatro modalidades de divisão de bens em caso de separações. Até o momento, o que se sabe é que eles optaram pelo regime de comunhão parcial de bens.

Isso implica na divisão igualitária dos bens que foram adquiridos na constância do casamento. Basicamente tudo o que veio depois do relacionamento, do casamento deles, será dividido meio a meio

Jessica Ocampo, advogada, sobre divórcio de Zé Felipe e Virgínia

Jéssica explica que existem alguns bens que não entram no esquema de divisão, como o que já era de cada um antes do casamento, bens recebidos como herança ou doações, bens adquiridos com o dinheiro dessas heranças ou doações, bens de uso pessoal, presentes.

Em relação a WePink, empresa de cosméticos de Virgínia, cujo faturamento foi de R$ 378 milhões nos últimos dois anos, a advogada explica: "Ele não tem direito ao faturamento em si. Vão identificar as cotas ou ações que a Virginia possui dessa empresa, fazer uma avaliação de quanto isso custa, qual o patrimônio real disso, e ele tem direito a metade deste valor".

