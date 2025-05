Filho de Luiza Possi sofre acidente, fratura braço e é operado em São Paulo

Lucca, 5, filho de Luiza Possi, 40, passou por uma cirurgia na manhã de hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O que aconteceu

Segundo a cantora, o menino caiu e fraturou o braço. "Foi tudo muito rápido. É incrível a capacidade da vida de nos surpreender e se transformar em um milésimo de segundo. Lucca caiu, quebrou o braço e precisou de cirurgia. Um turbilhão de informações e sentimentos para lidar de uma vez", desabafou ela no Instagram, na legenda de uma galeria de fotos da criança hospitalizada.

Luiza enfatizou o comportamento gentil de Lucca durante o atendimento médico. "Nosso menino luz mais uma vez ensinou a todos, com sua simpatia sem limites, amor a todos, doçura, agradecendo a cada passo do caminho", elogiou a artista, que também é mãe de Matteo, 3. Ambos são frutos do casamento de Possi com o diretor de televisão Cris Gomes.

Ela está em orações para que a cirurgia do herdeiro corra tranquilamente. "Ele agora está no centro cirúrgico e eu aqui intercedendo com louvor e adoração. Uma família firmada no Senhor tem fé e armas espirituais para lutar contra o medo e o pessimismo. Sei que meu filho já venceu. E vai para a nova adaptação. E nós vamos com ele e com Jesus. Deus é bom o tempo inteiro."