'A Viagem': ausência de negros gerou polêmica e fez Globo tomar atitude

Sucesso em 1994, a novela "A Viagem" está sendo reprisada atualmente na TV aberta e traz à tona uma antiga polêmica: a ausência de atores negros nas cenas que retratam o céu, chamado na trama de "Nosso Lar".

Entenda

A novela espírita de Ivani Ribeiro foi duramente criticada por entidades do movimento negro na época em que foi ao ar. O motivo? O plano espiritual, apresentado como um local de paz e elevação moral, era habitado apenas por pessoas brancas —isso até certo ponto do folhetim.

Na história, Alexandre (Guilherme Fontes) morre e seu espírito vingativo tenta prejudicar alguns personagens. Ele passa a trama toda perseguindo e amedrontando aqueles que considera responsáveis por sua morte, como o advogado Otávio (Antônio Fagundes), que o incriminou.

Críticas começaram quando Diná (Christiane Torloni), uma das protagonistas, morre e vai para o céu. Nas sequências que mostram esse ambiente de acolhimento e evolução espiritual, os figurantes eram todos brancos.

Kiko Mascarenhas e Christiane Torloni em 'A Viagem', 1994 Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Apesar da falta de representatividade na tela, atores negros teriam sido contratados para os papéis. De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo na época, houve um "cochilo de marcação", e os diretores da novela deixaram fora de quadro os figurantes negros convocados para as gravações do "céu".

Eles pediram gente de todo o tipo, negro, branco, japonês e indígena, mas nas primeiras gravações os negros quase não apareceram. Carlos Dias, produtor da agência Ceumar, à Folha de S.Paulo

A ausência de negros chamou a atenção de associações e gerou desconforto público. Outro profissional do ramo, Don Marco Maguila, da agência Afro Brasil, reforçou a indignação. "Perguntei se negro não entrava no céu", contou à mesma reportagem.

Léa Garcia em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Tentativa de reparar falha

Após as reclamações, a veterana Léa Garcia (1933-2023) foi chamada para interpretar Natália. A saudosa atriz interpretou uma guia espiritual que acolhe Diná e explica sua nova condição após a morte. Sua presença marcou uma tentativa da Globo de reparar o apagamento inicial.

Na sequência em que Diná descobre que morreu, há uma figurante negra, além de Léa Garcia. Assista abaixo às cenas, que foram exibidas no capítulo 146 da trama original.

Também após as manifestações, Solange Couto, 67, e Gésio Amadeu (1947-2020) passaram a aparecer, mas no núcleo rural. Eles viviam empregados da fazenda de Dona Guiomar (Laura Cardoso). Francisca, empregada doméstica interpretada por Maria Alves (1947-2008), foi a única personagem negra com presença contínua desde o início de "A Viagem".

As gravações do "céu" ocorreram em Nogueira, distrito de Petrópolis (RJ), com cerca de 100 figurantes por cena. De acordo com a Folha de S.Paulo, cada um recebia um cachê diário de R$ 8.

Solange Couto e Laura Cardoso em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Aviso sobre "representações não condizentes com a atualidade" em novelas antigas não é veiculado na atual reprise. A mensagem, que reforça que algumas tramas podem ser ofensivas hoje, foi incluída na reexibição da mesma novela no canal Viva. Ela também pode ser vista em outras obras do Projeto Originalidade do Globoplay, mas não é o caso de "A Viagem" no Vale a Pena Ver de Novo.

Splash entrou em contato com a comunicação da Globo e aguarda posicionamento. A matéria será atualizada com o retorno da emissora.