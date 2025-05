Falabella chora ao contar bastidores de última gravação de Marília Pêra

Miguel Falabella, 68, contou detalhes dos bastidores da última gravação de Marília Pêra, na Globo, antes de morrer em 2015.

O que aconteceu

Ator não segurou a emoção, hoje, durante participação no Encontro. A gravação citada pelo artista marcou a despedida da atriz do elenco de "Pé Na Cova", último trabalho dela na televisão.

A última gravação dela foi uma coisa impressionante. Nós já sabíamos que ela estava doente. Ela sabia. Eu me lembro que no dia, era a última cena dela no Projac [hoje Estúdios Globo], e toda a velha guarda que ainda estava no Projac foi vê-la. O estúdio estava cheio de gente. Quando a Cininha [de Paula] falou: 'valeu, Marília. Terminou a sua participação na série'.

Marília Pêra já estava com a saúde fragilizada. "Foi uma ovação. Ela estava de cadeira de rodas. Ela foi saindo, sendo levada na cadeira de rodas. Eu não conseguia fazer nada. Eu cai atrás do cenário", completou.

Atriz morreu aos 72 anos, no dia 5 de dezembro de 2015, em casa, no Rio de Janeiro. Ela enfrentava um câncer. À época, ela passava por tratamento de saúde e estava afastada dos palcos.