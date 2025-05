Equipe de Poze do Rodo diz que prisão é 'criminalização da arte periférica'

De Splash, no Rio

Em publicação nas redes sociais, equipe de Poze do Rodo se manifestou sobre prisão do artista em investigação por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

Nota diz que cantor foi surpreendido com o mandado de prisão e pela apreensão de itens em sua residência. "A acusação de associação ao tráfico e apologia ao crime não fazem o menor sentido, Poze é um artista que venceu na vida através de sua música".

Muitos músicos, atores e diretores tem peças artísticas que fazem relatos de situações que seriam crimes, mas nunca são processados, porque se tratam justamente de obras de ficção. A prisão do Poze, ou mesmo a prisão de qualquer MC nesse contexto é na realidade criminalização da arte periférica, uma perseguição, mais um episódio de racismo e preconceito institucional, a forma absurda que o Poze foi conduzido é a maior prova disso.