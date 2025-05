Diddy chamava Cassie Ventura por apelidos ofensivos, afirma ex-funcionária

Deont Nash, 25, depôs nesta semana no julgamento de Sean 'Diddy' Combs, 55.

O que aconteceu

A estilista acusou o rapper de chamar constantemente a ex-namorada, Cassie Ventura, 38, por apelidos ofensivos ao longo da relação. Nash trabalhou para o réu entre 2008 e 2018.

'Vadia' e 'prostituta' eram algumas das formas pejorativas com que, segundo a ex-funcionária, Diddy se referia a Cassie diante da própria. "'Vadia' era o apelido preferido dele. Diddy ainda dizia: 'Ela não passa de uma p*ta'", acrescentou a depoente no tribunal, em declaração reproduzida pelo portal Page Six.

Nash afirmou que Ventura ficava "triste" ou "depressiva" ao ser chamada dessa forma pelo então companheiro. Ela disse ainda que Diddy ameaçava agredir Cassie, "chutando a bunda" da moça, ou "divulgar vídeos de sexo" entre eles caso ela se irritasse com os apelidos.