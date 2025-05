Dhomini pede desculpas e reverencia Carol ao vivo após explosão no Power

Durante a formação da 5ª DR do Power Couple 2025 (Record), Dhomini pediu desculpas a Carol após a explosão da semana passada, onde o ex-BBB foi segurado por outros durante uma treta com a professora de judô.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O ex-BBB iniciou seu voto pedindo desculpas. "Antes de votar, preciso dizer desculpas a Carol. Pedi a ela para fazer isso ao vivo porque eu a ofendi ao vivo para milhares de pessoas. Não penso nada daquilo que pronunciei dela. Ela é uma mulher muito forte."

Na sequência, Dhomini a reverenciou. "Aprendi que quando a gente encontra um faixa preta a gente tem que reverenciar e ela é minha professora aqui dentro."

Ele finalizou pedindo desculpas a Rafa Brites, as mulheres participantes e a todas que assistem ao programa. "Também queria falar com sua mulher, falando com a Rafa eu falo com todas as mulheres que estão aqui dentro e as que estiveram. Todos nós estamos atentos ao que está acontecendo, em nenhum momento a integridade dela ficou em perigo e podem contar comigo."

Felipe Andreoli elogiou a atitude de Dhomini. "Cara, aqui a gente está como mediadores do jogo. Mas você fez a coisa certa, tá. Era a hora e a vez de fazer isso."

Dhomini pede desculpas ao vivo para Carol #VotaçãoPower pic.twitter.com/o90ltxY7D9 -- Power Couple Brasil (@powercouple) May 29, 2025

Na formação da 4ª DR, Dhomini e Adriana estavam explicando uma situação em que Everton descoloriu o cabelo e foi questionado pelo ex-BBB se ele foi influenciado por alguém. Carol falou por cima de Adriana e Dhomini se exaltou.

O ex-BBB gritou com a professora de judô. "Vai deixar eu falar ou não? Vai fazer igual fez naquele dia?"

Dhomini começou a levantar e ir na direção de Carol e foi segurado pelos participantes.

Ao voltar do intervalo, os apresentadores contaram que ele foi levado a atendimento médico. "O Dhomini foi tomar uma água e foi para um atendimento médico."