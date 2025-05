Cupertino nega ter matado ator em desabafo: 'Sou capaz de coisa pior'

Paulo Cupertino deu seu primeiro depoimento oficial após ser preso acusado de matar Rafael Miguel e os pais do ator. Ele nega que foi o autor do crime em desabafo no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Nunca existiu um crime de minha parte. Eu não estava armado no dia dos fatos, basta me mostrar uma imagem. Eu sei que seria capaz de coisas piores para defender a minha família. Meu depoimento não é ensaiado, não preciso de script. Paulo Cupertino

O que aconteceu

Cupertino demonstrou nervosismo e agitação durante o depoimento. "Eu nunca tive acesso aos três (Rafael, João e Miriam). Nunca tive conhecimento sobre eles, eu nem sabia que a minha filha namorava. É impossível eu ter cometido este crime. Há muitas irregularidades no meu processo."

Ele afirma que outra pessoa esteve no local para cometer o crime. "Fui covarde. Poderia ter evitado a situação. Eu tinha força suficiente para enfiar a mão no peito do vagabundo que fez isso. Mas como não foi com a minha família, eu não interferi."

Ele afirma ainda que nunca estabeleceu proibições constantes à Isabela. "Claro que existiam limites e tolerância de horário. Ela sempre foi uma excelente filha, estudava. Havia apenas um lugar em que eu não deixava ela ir, mas era bem definido, no Jardim Apurá. Ela morou no bairro anteriormente."

Apesar de negar homicídio triplamente qualificado, ele admite que traiu a ex-mulher Maria Carvalho com Vanessa Tibcherani. "Esse foi o meu crime, o adultério com a primeira esposa. Se isso for julgado, eu pego 200 anos de prisão tranquilo. Também fui covarde nesse sentido. Maria era o amor da minha vida."

Podem achar que eu sou um lixo, mas tudo o que estou deixando de falar é para preservar eles. Infelizmente, isso não traz o Rafael e nem os pais de volta. Paulo Cupertino

Paulo provocou advogados e promotores de defesa durante o depoimento. "Querem falar meu lugar? É a minha vez. Estão me cortando", repetiu o réu algumas vezes. Em determinado momento, Paulo levantou enquanto falava e foi repreendido durante o júri popular.