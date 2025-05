'Soube que Cupertino matou homem que se envolveu com minha mãe', diz filha

Isabela, 24, filha de Paulo Cupertino, voltou a depor sobre a morte de Rafael Miguel e dos pais do ator. Durante julgamento do caso, que ocorre hoje, ela destacou o comportamento agressivo do pai e disse ter ouvido sobre outros crimes cometidos por ele.

Ouvi muitas coisas. Em determinado momento, minha mãe (Vanessa) tentou sair deste relacionamento e se envolver com outra pessoa. Ao descobrir, meu pai fez algo a respeito. Chegou até mim que ele matou esse cara

Isabela Tibcherani

O que disse Isabela

Cupertino costumava agredir Vanessa na frente dos filhos, segundo Isabela. "Quando eu tinha 7 anos, ela saiu de casa com o olho muito inchado, muito debilitada. Fomos até a praia e notei que ela estava toda machucada. Tinha muitas escoriações nas costas."

Em depoimento diante do júri, Isabela ainda afirmou que Cupertino também agrediu outros familiares, como sua avó e um tio. "Ele disse que eu era mentirosa, dissimulada e que deveria dar um tiro na minha cabeça após descobrir o namoro com o Rafael."

Ele (Cupertino) já quebrou um prato de vidro na minha cabeça sem motivo nenhum

Isabela Tibcherani

Isabela chorou ao comentar sobre o sofrimento do irmão Tadeu, hoje com 19 anos. "Está cheio de traumas. Não é o mesmo menino de antes. Ele tem muitas dúvidas sobre a vida".

Eu nunca entendi o distanciamento do meu pai. Uma vez, eu tentei dar um abraço, e ele me empurrou. Nunca senti afeto da parte dele. Era mais como uma obrigação

Isabela

Cupertino é julgado por triplo homicídio qualificado. Nove testemunhas e três réus, incluindo Paulo, serão ouvidos em júri popular. A previsão é de que sentença seja divulgada amanhã.

O momento do crime

Isabela não viu Paulo Cupertino matar Rafael Miguel e os pais. "Ele me jogou para dentro de casa antes de bater o portão", contou. Ela tinha 18 anos na época.

Mãe de Rafael chegou a perguntar se Paulo era o pai de Isabela. "Não, eu sou a mãe", foi a resposta ouvida por Isabela já dentro de casa. Na sequência, Rafael pediu para conversar com o suposto autor do crime. "Conversar nada", teria respondido Cupertino antes de se iniciarem os disparos.

Eu não entendia o que estava acontecendo. Agachei no chão e tapei os ouvidos. Depois, eu me deparei com os corpos

Isabela

Brigas foram constantes após Paulo descobrir namoro entre Rafael e Isabela: "Apenas minha melhor amiga poderia me visitar. Eu não podia sair de casa", disse a filha do réu.

Antes do crime, Isabela e Rafael planejavam morar juntos. Filha de Paulo Cupertino completou 18 anos no ano em que o então namorado foi assassinado.

Por conta das proibições, Isabela tentou terminar o relacionamento com Rafael. Porém, jovem insistiu em conversar com o pai da jovem para tentar resolver conflito.

O crime

O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.

O pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias, foi apontado como autor dos disparos. No mesmo mês, a Justiça decretou a prisão temporária de Cupertino, que fugiu depois do crime. Um ano depois, o mandado de prisão temporária dele foi convertido em preventiva