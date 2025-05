Morgan Freeman recusou fazer cena e mudou final de 'Um Sonho de Liberdade'

O final de "Um Sonho de Liberdade", com Andy e Red se reencontrando na praia de Zihuatanejo, poderia ser diferente se Morgan Freeman, 87, não se recusasse a atender uma sugestão do diretor do longa.

O que aconteceu

No roteiro original, a última cena mostraria apenas Red no ônibus, a caminho do México. Mas foram feitos outros testes, um deles muito elogiado pelos participantes, e o diretor Frank Darabont atendeu.

Com isso, foi filmado o reencontro entre Red e Andy, papel de Tim Robbins, 66, uma das cenas mais emocionantes da história. Apesar de ter dado tudo certo, uma sequência que estava no script foi limada por Morgan Freeman.

Ator revelou que recusou uma sugestão do diretor: tocar uma gaita no final do filme. Freeman foi inflexível e preferiu manter o tom sóbrio da narrativa.

Frank [Darabont] achou que eu deveria tocar aquela gaita que Andy me deu, e eu recusei. Achei meio idiota, meio clichê, meio desnecessário Morgan Freeman, ao Daily Mail

Assista às cenas finais abaixo.

Segundo o próprio ator, "Red e Andy desfrutam de uma vida simples em Zihuatanejo como pescadores na baía". Para ele, trata-se de uma leitura discreta, porém potente, sobre amizade, liberdade e recomeço após serem marcados pela prisão.

Interpretação de Morgan Freeman rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. O longa, baseado no romance "Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank", de Stephen King, foi indicado, no total, a sete categorias da premiação, mas não venceu nenhuma.