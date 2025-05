Miss Mundo terá sósia de Katy Perry e duas brasileiras: veja as bem cotadas

Caio Santana Colaboração para Splash, em São Paulo 29/05/2025 12h00Atualizada em

Um dos maiores e mais tradicionais concursos de beleza escolhe no próximo sábado sua próxima representante. A 72ª edição do Miss Mundo acontecerá na Índia e terá 108 mulheres na disputa. Curiosamente, duas brasileiras estão na busca pelo título. Splash sondou alguns dos principais missológicos —especialistas em concursos de miss — e separou abaixo 12 candidatas que estão chamando a atenção até o momento, seja pela beleza, pelo desempenho nas provas (algumas já estão classificadas antes da final e são anunciadas durante o confinamento) ou um detalhe em sua biografia. Relacionadas Casal querido terá triste separação na continuação de 'Êta Mundo Bom' Miss Somália revela ter sido vítima de mutilação genital aos sete anos Em trama inédita, Celina fisga bonitão no remake de 'Vale Tudo' Já antecipando, nenhuma delas é mãe ou casada, já que o concurso ainda não permite essas inscrições. Também não há candidatas trans neste ano. Ainda que o concurso permita suas participações, nenhuma venceu as etapas nacionais, se classificando para o mundial. Removeu tumor de 9 kg A francesa Agathe Cauet, 26, é modelo profissional e ficou em 2º lugar no concurso Miss França Mundo. Formada em enfermagem com especialização em neurologia, ela foi diagnosticada com um tumor limítrofe de 9 kg quando tinha 17 anos "Uma experiência de mudança de vida que deixou uma cicatriz em seu estômago e se tornou uma das suas maiores inseguranças", afirmou ao site do Miss Mundo. Competir no concurso a ajudou a reconstruir sua confiança e, hoje, ela luta pela conscientização e prevenção do câncer. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agathe Cauet (@agathecauetoff)

Contra violência doméstica

A australiana Jasmine Stringer, 27, apresentou no Miss Mundo sua luta contra a violência doméstica e familiar. Bacharel em educação pela Griffith University, ela desenvolve um projeto social dedicado à memória de Tara Brown, amiga da família que morreu vítima de violência doméstica há 10 anos.

Do país potência das misses

Vinda da Tailândia, país com forte tradição nos concursos de beleza compartilhando sedes do Miss Universo e concursos mais novos como Miss Grand Internacional, Opal Suchata Chuangsri, 21, foi uma das últimas escolhidas para o Miss Mundo. Ela foi finalista no Miss Universo 2024 e foi destronada por ter ido competir na Índia no Miss Mundo.

Estudante de Ciência Política com foco em Relações Internacionais na Thammasat University, Opal fala três línguas: tailandês, chinês e inglês. Após ser submetida a retirada de um caroço benigno na mama aos 16 anos, hoje ela se dedica na conscientização sobre a saúde da mama e detecção precoce. Ela se classificou no Top 40 ao vencer a etapa Multimídia pela Ásia na manhã desta quinta-feira (29).

Sócia da Katy Perry?

Assim que chegou na Índia a jornalista e apresentadora de TV Athenna Crosby, 26, Miss Estados Unidos, foi comparada com Katy Perry por fãs do concurso. Ela ainda não garantiu sua classificação, mas ficou no Top 24 na etapa de talento —assim como a brasileira.

Crosby tem como bandeira a inclusão e apoio a pessoas com autismo: a campanha é inspirada no irmão mais novo, que está no espectro autista e foi preso ilegalmente aos 13 anos em decorrência de sua condição.