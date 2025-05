Briga entre 5O Cent e Diddy é citada em julgamento do magnata; entenda

O julgamento de Sean "Diddy" Combs segue repercutindo nas redes sociais. O magnata da música, que enfrenta acusações de extorsão e tráfico sexual, tem uma longa briga com 50 Cent. O desentendimento veio à tona novamente na terça-feira, 27, quando a ex-assistente de Diddy, Capricorn Clark, disse que seu ex-chefe havia confrontado Chris Lighty, o então empresário de 50 Cent, sobre a rivalidade entre os dois em um elevador.

De acordo com o depoimento, Combs teria dito a Lighty que "não gosta de troca de farpas, e sim de armas".

Com isso, 50 Cent foi às redes sociais para falar sobre o ocorrido. Na publicação, ele incluiu tuítes que detalham o depoimento de Capricon Clark.

"Corta, Corta. Espere um minto, o Puffy tem um arma, não posso acreditar nisso, não me sinto seguro LOL", escreveu na legenda.

Posteriormente, ele voltou a falar sobre o assunto nas redes sociais. "Ah, meu Deus, o Diddy pequenininho quer me matar, tenho que me esconder, acho que vou me esconder no jogo dos playoffs hoje à noite. LOL."

Como o desentendimento entre os dois começou

Em 2006, 50 Cent lançou a música The Bomb, que apresentava sons de tiros. Na faixa, ele alega que Diddy sabia a identidade do assassino de Christopher Wallace, rapper The Notorious B.I.G.

"Acho que isso significa que não serei convidado para as festas brancas nos Hamptons", diz na música, se referindo às freak-offs de Diddy.

Ele era melhor amigo do magnata da música e foi assassinado a tiros em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1997, enquanto ele e sua equipe, que incluía Diddy, viajavam. No momento do assassinato, os dois estavam em veículos diferentes e ninguém nunca foi acusado pelo crime.

50 Cent também já revelou que Combs está ligado ao assassinato de Tupac Shakur, rapper que morreu em 1996.

Ele nunca foi acusado por nenhum dos casos, mas chegou a dizer que as alegações eram "bobagens" em 2016, quando foi entrevistado no programa The Breakfast Club.

Em 2023, Diddy foi processado pela ex-namorada, Cassie Ventura, por abuso sexual durante os 10 anos de relacionamento dos dois. Ele nega as acusações.

Em março, as propriedades do rapper foram revistadas pelas autoridades e 50 Cent comentou o assunto no X (antigo Twitter). "Agora não é mais Diddy que faz, é Diddy já era. Eles não chegam assim a menos que tenham um caso."

Em 2018, Sean Combs falou sobre o desentendimento com o rapper no The Breakfast Club. "Não tenho briga com o Fif. Ele me ama. Vocês não conseguem ver que ele me ama? Vocês realmente acham que isso é ódio? Vocês sabem que ele me ama. Quando ele faz isso, é engraçado para mim. Eu realmente não levo para o lado pessoal. Sei que ele tem um senso de humor diferente, e ele simplesmente não está na minha vida. Não precisamos nunca nos cruzar, e eu nunca direi nada negativo sobre ele, sabe, porque isso simplesmente não sou eu", afirmou.

Christian Combs, conhecido como King Combs, filho de Diddy, alfinetou 50 Cent em uma música lançada no ano passado. "Toda essa fofoca é uma porcaria quando tudo o que eles tinham era 50 Cent/ Quem colocou essa cidade no mapa?/ Parem de mentir", rima.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais