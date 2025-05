Antes de Beiçola, Marcos Oliveira fez 'Vale Tudo' e 'A Viagem'; relembre

Antes de ficar conhecido como o pasteleiro Beiçola no seriado "A Grande Família" (2001-2014), da Globo, Marcos Oliveira, 69, esteve no elenco de algumas novelas, incluindo "A Viagem", hoje reexibida no Vale a Pena Ver de Novo.

O que aconteceu

Marcos Oliveira estreou em novelas em "Vale Tudo", em 1988. Depois de se dedicar por mais de 20 anos ao teatro, o ator compôs o elenco da trama clássica como Ângelo, o cabeleireiro de Celina (Nathália Timberg), Maria de Fátima (Glória Pires) e Raquel (Regina Duarte).

Entre 1989 e 1990 esteve em mais três novelas. Interpretou Aparício em "Kananga do Japão" (Manchete); Alfredo em "Mico Preto" (Globo); e Léo em "A História de Ana Raio e Zé Trovão" (Manchete).

Marcos Oliveira com Gloria Pires em 'Vale Tudo' (1988) e recentemente no Retiro dos Artistas Imagem: Reprodução/Globo Michel Livera

No remake de "A Viagem", fez uma participação especial como Mãozinha. O personagem é um dos presidiários da mesma cela em que fica Alexandre, papel de Guilherme Fontes, 58, que foi condenado por homicídio e depois tira a própria vida.

Oliveira pode ser visto na fase atual da reprise. O personagem teve bastante destaque no capítulo desta quarta-feira (28) e deve aparecer também nesta quinta (29) interagindo com Alexandre na prisão.

Guilherme Fontes e Marcos Oliveira como Alexandre e Mãozinha em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Após "A Viagem", ele teve papéis fixos em outras produções da Globo. Em seu currículo estão "Salsa e Merengue" (1996), "Hilda Furacão" (1998), "Labirinto" (1998), "Andando nas Nuvens" (1999) - todas antes de ingressar em "A Grande Família", e "Liberdade, Liberdade" (2019) e "Deus Salve o Rei" (2018), última trama da emissora em que esteve.

Fora da TV desde 2022, quando participou de "Poliana Moça" (SBT), Marcos Oliveira vive no Retiro dos Artistas. A mudança do ator para o local aconteceu após enfrentar dificuldades financeiras. "Estou em paz, tranquilo e voltando à ativa, querendo trabalhar para retomar minha vida e conseguir pagar minhas contas. No início foi estranho, sabe? Porque eu tinha outra convivência, e aqui é uma realidade diferente. Mas é maravilhoso também", disse ele ao jornal O Globo.