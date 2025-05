Antes de morrer, personagem destrói a paz de Clarice em 'Garota do Momento'

Nesta quinta-feira (29), em "Garota do Momento" (Globo), Maristela propõe que Geraldo deponha a seu favor em troca de dinheiro.

Mais tarde, Basílio revela a Beto e Beatriz que o colar de joias estava com Maristela, ou seja, todos já sabem que a ricaça tem culpa no cartório.

Ao final do capítulo, na delegacia, Geraldo afirma que foi Clarice quem matou Valéria, fazendo com que a mãe de Beatriz seja presa.

Isso acontece pouco antes de Geraldo morrer em uma sabotagem de Maristela no dia em que vai buscar o dinheiro prometido pela vilã.

Geraldo (Bruno Lourenço Fernandes) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Marlene e Glorinha comemoram o sucesso de seu creme. Raimundo apoia Sebastião. Clarice garante a Bia que jamais a abandonará. Beto confronta Bia sobre o roubo do colar. Anita e a família de Alfredo alertam os fãs sobre o sumiço do artista. Alfredo decide cooperar com Mirtes. Celeste sofre com seu casamento.

