Carrie 'solitária' e sumiço de personagem: a volta de 'And Just Like That'

A terceira temporada de "And Just Like That..." estreia hoje na plataforma de streaming HBO Max. Carrie, Miranda, Charlotte e as "novatas" Seema e Lisa estão de volta, cada uma com seus desafios na vida pessoal e profissional.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

A nova fase retoma o namoro de Carrie e Aidan, interrompido por uma crise familiar na vida do marceneiro. Veja o que esperar dos novos episódios:

Carrie precisa lidar com um relacionamento à distância depois que Aidan se muda para a Virginia. Nos episódios anteriores, ele disse que precisava cuidar dos filhos, que não aceitavam bem seu divórcio da ex-mulher.

Nesse novo cenário, a comunicação entre Carrie e Aidan fica complicada nas primeiras semanas. Eles passam a trocar cartões postais, algumas ligações e mensagens de texto para manter o namoro aceso. Isso faz com que o status do romance seja questionado pelas pessoas ao redor de Carrie.

Isso faz com que ela fique solitária, mesmo em um relacionamento. A colunista precisa, por exemplo, resolver questões estruturais e de mobília da casa que comprou com Aidan, mas sente falta do diálogo com o namorado. Carrie também começa a escrever um livro que narra seus dilemas no romance e na nova casa.

Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) em cena da nova temporada de 'And Just Like That...' Imagem: Craig Blankenhorn/Max

Já Miranda continua explorando sua sexualidade nos novos episódios. Entre bares lésbicos e paqueras desastradas, ela está aberta a novos romances após o término com Che (Sara Ramirez), que não participa desta temporada.

Charlotte segue se equilibrando entre o trabalho e a família. Ela precisa lidar com as demandas domésticas, que incluem a vida escolar das filhas, e da galeria.

Seema volta à vida de solteira. Ela e o diretor Ravi Gori não se acertam e terminam o relacionamento, o que leva Seema de volta "à pista".

Seema (Sarita Choudhury) na nova temporada de "And Just Like That..." Imagem: Craig Blankenhorn/Max

Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) também enfrenta desafios no trabalho. Ela precisa entregar uma série documental para uma grande emissora enquanto ajuda na campanha do marido para um cargo administrativo na prefeitura da cidade, o que a deixa sobrecarregada.

Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) na nova temporada de "And Just Like That..." Imagem: Craig Blankenhorn/Max

A professora Nya Wallace não participa da nova temporada. A atriz Karen Pittman decidiu deixar a série em razão de um conflito de agendas e não aparece nos próximos episódios, "sumindo" da história.

Os novos episódios contam ainda com participações especiais de Patti LuPone e Rosie O'Donnell. Kristen Schaal, Mehcad Brooks, Susie Essman e Jonathan Cake também são novos integrantes do elenco desta temporada.