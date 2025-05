Power Couple: Bia e Gui, Emilyn e Everton, Talira e Pessina estão na 5ª DR

A quinta DR do Power Couple 7 (Record) está formada! Bia e Gui, Emilyn e Everton, Talira e Pessina estão na berlinda e o casal menos votado deixa o programa amanhã. Quem você quer que fique? Vote na enquete UOL:

Como a DR foi formada

Inicialmente, a DR foi formada de maneira tradicional: o pior tempo na Prova dos Casais, o casal com pior saldo no ciclo e uma votação aberta.

Pior tempo na Prova dos Casais: Bia e Gui fizeram a Prova dos Casais em mais tempo e ocuparam essa vaga. A prova foi vencida por Dhomini e Adriana.

Menor saldo no ciclo: Emilyn e Everton ocuparam essa vaga na DR. Eles terminaram o ciclo de provas zerados.

Votação da Casa

A seguir, a casa votou abertamente:

Cris e Kadu votaram em Silvia e André;

Emilyn e Everton votaram em Cris e Kadu;

Talira e Pessina votaram em Nat e Eike;

Bia e Gui votaram em Carol e Radamés;

Silvia e André votaram em Cris e Kadu;

Nat e Eike votaram em Carol e Radamés;

Rayanne e Victor votaram em Ana Paula e Antony;

Ana Paula e Antony votaram em Carol e Radamés;

Carol e Radamés votaram em Ana Paula e Antony;

Dhomini e Adriana votaram em Carol e Radamés;

Carol e Radamés foram indicados pela casa.

Esferas do Poder

Nat e Eike estavam com as Esferas do Poder e precisaram escolher entre dois poderes: Indicar um novo casal para a DR, que trocaria um dos já indicados ou anular os votos de dois casais, que votariam novamente.

Eles escolheram o primeiro poder e indicaram Rafa e Talira para a DR. Tali e Pessina, por sua vez, tiraram Carol e Radamés, que estavam indicados pela casa.