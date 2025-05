Após separação, Virginia Fonseca divide quarto com assessora de Zé Felipe

Durante viagem a Coimbra, em Portugal, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores que não está mais dividindo quarto com Zé Felipe após o anúncio do término.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou aos seguidores que o ex-casal está dormindo em quartos diferentes. Virginia brincou com o fato de estar dividindo o quarto de hotel com a assessora do ex-marido, Maressa Lopes. "Chegamos aqui no quarto? minha parceira de quarto: Maressa! Ai, gente. Que peso", comentou a apresentadora do Sbt em tom descontraído.

Apesar do término, Virginia vai ao show do ex-marido na cidade portuguesa. "Já já vou me arrumar para o show de hoje. Vai ser incrível e abençoado", escreveu ela nas redes sociais.

Anúncio do término

O ex-casal publicou uma foto conjunta em seus perfis na qual a influenciadora aparece sentada no colo do cantor. Na legenda, dizem optar pela "honestidade e não por uma vida de aparências".

Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Eles pediram para que os seguidores não julgassem a decisão, nem criassem histórias sobre a notícia. "Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos".

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Eles se casaram em 26 de março de 2021, quando ela estava grávida de Maria Alice, a primeira filha do casal, que nasceu em 30 de maio. Virginia e Zé Felipe se conheceram em 2020.

O término acontece duas semanas após Virginia depor no Senado em CPI que investiga a promoção irregular de jogos de azar online feita por influenciadores digitais. Na ocasião, ela apareceu com visual simples e infantilizado, o que gerou críticas e perda de seguidores.