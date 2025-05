Virginia e Zé Felipe tinham comunhão parcial de bens; de onde vem fortuna?

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram ontem com um post no Instagram que seu casamento chegou ao fim. A influenciadora e o cantor têm patrimônio estimado em R$ 400 milhões e oficializaram a união em março de 2021 sob o regime de comunhão parcial de bens.

O que é comunhão parcial

São quatro os regimes de casamento previstos pela lei brasileira: comunhão parcial, comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos.

Na comunhão parcial, os bens adquiridos durante o casamento pertencem a ambos e serão divididos meio a meio em caso de separação. Não importa quanto cada um contribuiu para a aquisição. "Tudo o que construirmos após o casamento, é dos dois, o que já era dele, continua sendo só dele e o que era meu, continua sendo só meu!", explicou Virginia ao falar sobre a união em 2021.

Também são partilhados os bens adquiridos por fato eventual (por exemplo, prêmio de loteria). A exceção feita é para os instrumentos de profissão (indispensáveis ao exercício do ofício —um instrumento musical de um músico, por exemplo), livros e bens de uso pessoal, como roupas.

Bens que cada um tinha antes de se casar não entram na partilha. O mesmo vale para herança ou doações feitas por terceiros para apenas um dos cônjuges, antes ou depois do casamento. Dívidas também não são divididas.

De onde vem a fortuna do ex-casal?

Segundo a revista Forbes, Zé Felipe tem uma fortuna de R$ 110 milhões. O cachê do músico, filho do sertanejo Leonardo, custa em torno de R$ 100 mil. Zé Felipe também investe em gado.

O cantor também é sócio da ex-mulher em duas empresas: a agência de marketing Talismã Digital e a grife de roupas infantis Maria's Baby.

Já a fortuna de Virginia inclui um império de beleza. Ela contou durante a CPI das Apostas, no início desse mês, que a WePink movimentou cerca de R$ 750 milhões em 2023. Apesar de não ter detalhes dos lucros, a Forbes já informou que apenas uma das linhas de perfume lançadas pela marca gerou R$ 17 milhões em apenas três meses. Foram cerca de 110 mil unidades vendidas, uma média de 1.200 frascos por dia. Zé Felipe não tem participação nessa sociedade.

Em 2022, o faturamento total da marca já havia sido revelado pela influencer: R$ 168,6 milhões. O primeiro CNPJ da empresa foi aberto em junho de 2021, com Virginia como uma das três sócias.

Além disso, as redes sociais também são fonte de lucro para a influenciadora, que tem 53 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela teria arrecadado R$ 22 milhões em uma live com pouco mais de 13 horas de transmissão no ano passado. Ao todo, apenas três lives em 2023 teriam gerado aproximadamente R$ 60 milhões em receita.

As publicidades também estão muito presentes entre suas postagens. Entre as mais comentadas, estão as campanhas para casas de apostas, que levaram a sua convocação para a CPI das Bets, que investiga a influência dos jogos de apostas online na sociedade brasileira.

Com o sucesso financeiro dos dois, Virginia e Zé Felipe adquiriram alguns bens luxuosos ao longo dos anos de união. Os dois vivem em uma mansão em Goiânia, construída do zero, avaliada em quase R$ 5 milhões e mantêm uma casa de veraneio em Mangaratiba (RJ), adquirida por R$ 27 milhões.

Dois jatinhos particulares também fazem parte do patrimônio. Em abril de 2023, Virginia comemorou os 25 anos de Zé Felipe presenteando o cantor com uma aeronave avaliada em R$ 17 milhões. Já em 2025, ela adquiriu um novo jato particular, de médio porte, avaliado entre R$ 22 milhões e R$ 28 milhões e que possui capacidade para até dez passageiros.

*Com informações de matérias de 14/05/2025; 9/9/2024 e 21/9/2023