Virginia e Zé Felipe: Como será a divisão da fortuna após a separação?

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento de quatro anos nessa terça-feira, 27. Após a separação, fica a dúvida: como será feita a separação dos bens do casal?

Por meio das redes sociais, ela afirmou que, mesmo após o fim do relacionamento amoroso, eles continuarão "lutando pela família": "Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda".

Ambos são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de oito meses.

O casal oficializou a relação através de um casamento no civil em 2021. À época, por meio das redes sociais, Virginia relatou que a divisão de bens seria feita sob o regime de comunhão parcial, o que significa que tudo o que foi adquirido pelo casal após a oficialização da relação pertence a ambos. Apesar da afirmação de Virgínia, ela não explicou especificamente como funcionará a separação oficial do patrimônio.

O patrimônio da influenciadora conta com uma mansão em Goiânia, jatinhos particulares e carros de luxo, além de algumas empresas cuja sociedade é compartilhada com Zé Felipe.

A propriedade do casal de Goiânia possui mais de 7 mil metros quadrados, piscina de 100 metros quadrados e sete suítes, além de sauna, cinema, estúdio de gravação e salão de cabeleireiro.

Virgínia possui um jatinho particular avaliado entre 6,6 milhões e 10,8 milhões de dólares (entre R$ 37,3 milhões e R$ 61 milhões, na cotação atual).

Ela também presenteou o cantor com um jatinho particular, um Cessna Citation Excel (560XL), no valor de aproximadamente R$ 17 milhões.

Entretanto, no registro de aeronaves da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os veículos constam as empresas VF Holding e a FS Holding como proprietárias, que somente Virgínia é sócia.

Outra parte do patrimônio são as empresas que o casal acumula. A principal é a WePink, marca do ramo de beleza que, segundo a influenciadora durante seu depoimento para a CPI das Bets, faturou R$ 750 milhões em 2024. Ela é uma sociedade entre Virginia e outros dois empresários, Chaopeng Tan e Thiago Stabile.