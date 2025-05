Veronica Costa ficou com sobrinho do ex-marido para se vingar de traição

Veronica Costa, 51, contou ter se envolvido com o sobrinho do próprio ex-marido, Romulo Costa, 64, após a separação.

O que aconteceu

A vereadora fez isso para se vingar de Romulo, que a traiu com sua ex-funcionária, Priscila Nocetti, 43. "Quando eu saí dali [traição], eu estava muito gorda, estava muito fragilizada. Me chamavam de fusquinha, dizendo que ele havia me trocado por uma Ferrari. Eu estava muito ferida, e pensei: 'Tenho que ficar com alguém que machuque ele'", recordou ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante (YouTube).

De acordo com o jornal Extra, o sobrinho em questão era Marcio Costa, com quem posteriormente Veronica se casou. "Aí tinha chegado de Manaus um sobrinho do Romulo, mais jovem que ele oito anos, e eu fiquei com ele. Cheguei para ele e perguntei: 'Você me acha bonita? Ficaria comigo?". Ele disse que sim. Eu não bebo, mas nesse dia bebi uma garrafa de vinho e fiquei com ele."

Após o affair, ela fez questão de esfregar o ocorrido na cara de Romulo. "No mesmo dia liguei pra ele e disse: 'Romulo, você pode espalhar pra geral que a Mãe Loira também agora tem amante'. E ele: 'É mesmo? Quem é o seu amante?' Eu falei: 'Seu sobrinho'. Ele falou: 'Hum', e desligou."

Veronica, porém, acabou se arrependendo da atitude. "Não me senti bem fazendo isso. No mesmo dia, tive uma crise de choro. Mas eu me arrependo muito, porque isso me custou muito caro. Eu faço para as mulheres hoje: 'Se está se separando, glamourosa, fica um pouco com você [mesma], que essa dor passa'."