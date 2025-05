Influenciadora com 'maior bumbum do Brasil' passa por cirurgia íntima

Colaboração para Splash, no Rio

A influenciadora e modelo fitness Vanessa Ataídes, conhecida nas redes sociais por ostentar o "maior bumbum do Brasil", com impressionantes 130 cm, passou por mais um procedimento estético.

O que aconteceu

Vanessa realizou uma ninfoplastia, uma plástica em região íntima. O procedimento tem como objetivo o rejuvenescimento da região íntima, promovendo equilíbrio estético e maior conforto. Segundo a modelo, a decisão foi motivada por fatores pessoais e profissionais.

A decisão foi muito pessoal. Eu quis fazer por mim, para me sentir mais jovem, mais confiante e confortável, e também por um projeto novo que é o striptease. É um cuidado com meu corpo que reflete também na minha autoestima e na minha sensualidade. Vanessa Ataídes.

A ninfoplastia consiste na redução dos pequenos lábios vaginais. Além dos benefícios estéticos, o procedimento também é procurado por mulheres que enfrentam desconfortos físicos, especialmente durante atividades físicas ou relações sexuais. "Estou muito feliz", declarou a influenciadora.

A modelo destaca que mudanças corporais devem ser feitas com responsabilidade. "A beleza está em todos os corpos, mas se você sente vontade de mudar algo para se sentir melhor, vá em frente, desde que seja com consciência e com profissionais sérios", finalizou.