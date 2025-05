Samara Felippo rebate Lázaro Ramos sobre licença-paternidade e é criticada

Samara Felippo, 46, gerou polêmica ao ironizar uma publicação de Lázaro Ramos, 46, na qual ele defendeu o aumento da licença-paternidade.

O que aconteceu

Ator compartilhou uma publicação criticando o período de apenas cinco dias de afastamento de um pai após o nascimento de seu filho. "Como é que um pai vai participar dos cuidados da sua companheira e do bebê, conhecer o novo membro da família, e se adaptar a uma nova rotina nesse tempo?", questionou na noite de ontem.

Lázaro ainda defendeu que os pais deveriam, no mínimo, ficar 30 dias em casa com seus filhos. "Pra criar vínculo, dividir o cuidado, o colo, estar ali desde o começo. Ser pai presente é estar junto de verdade. Esta mudança pode ser um avanço importante", escreveu.

Nos comentários, Samara Felippo ironizou. "Só se for para ele fazer o que tem que fazer em casa. Para ficar dormindo e enchendo do saco, vai trabalhar!!!"

Samara Felippo rebate publicação de Lázaro Ramos sobre licença paternidade Imagem: Reprodução/Instagram

De forma imediata, a atriz recebeu muitas críticas na publicação. "Como se cobra paridade no cuidado da casa e dos filhos sem leis que permitam isso? Não é porque você está com um homem que não vale o que o gato enterra, que as que têm companheiros de verdade devem ser privadas de uma lei importante", escreveu uma seguidora de Lázaro Ramos.

Diante da repercussão de seu comentário, horas depois, Samara voltou a escrever sobre o assunto. "Espero que os homens que são pais e os que desejam ser, estejam cada mais conscientes do que é uma paternidade ativa para que essa luta seja realmente de transformação", iniciou em seu texto. "Que não achem que estão 'ajudando' e que saibam o que significa estar criando vinculo e conexão com seu bebê, pois vai impactar muito a vida de milhares de mulheres que puderem contar com seus parceiros no momento do seu puerpério."