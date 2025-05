Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 29/5 a 7/6

Sebastião recebe o apoio de Raimundo. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 29 de maio

Maristela propõe que Geraldo deponha a seu favor em troca de dinheiro. Marlene e Glorinha comemoram o sucesso de seu creme. Raimundo apoia Sebastião. Clarice garante a Bia que jamais a abandonará. Basílio revela a Beto e Beatriz que o colar de joias estava com Maristela. Beto confronta Bia sobre o roubo do colar. Anita e a família de Alfredo alertam os fãs sobre o sumiço do artista. Alfredo decide cooperar com Mirtes. Celeste sofre com seu casamento. Na delegacia, Geraldo afirma que foi Clarice quem matou Valéria.

Sexta-feira, 30 de maio

O delegado dispensa Geraldo. Raimundo anuncia um concurso de contos, e Beto tem uma ideia. Edu e Celeste sofrem com o casamento em crise. Juliano pede que o gerente de seu banco deponha contra Clarice. Maristela e Basílio fazem um novo acordo. Beto sugere que Celeste participe do concurso de contos promovido pelo cliente de Raimundo. Clarice é intimada a ir à delegacia. Jacira sente o cheiro de Alfredo em Mirtes. Vera ouve quando Ulisses fala com Sebastião sobre sua possível doença. Clarice é presa por falsidade ideológica.

Sábado, 31 de maio

Clarice é levada pelo delegado. Vera apoia Sebastião. Basílio retorna para a Perfumaria Carioca, e é cercado por fãs. Bia tem alta do hospital. Ronaldo avisa a Bia que Clarice foi presa. Jacira, Anita, Sérgio, Topete e Eugênia decidem seu plano contra Mirtes. Eugênia agradece Topete por ter salvado seu pai. Em um telefonema misterioso, Nelson confessa que está cansado de fingir que se regenerou. Gregório visita Clarice na delegacia. Zélia pede perdão a Bia por suas mentiras. Sebastião se prepara para sua cirurgia. Bia e Zélia garantem a Clarice que ela deixará a prisão. Maristela provoca um acidente contra Geraldo.

Segunda-feira, 2 de junho

Arlete conduz uma cerimônia fúnebre para Valéria. Anita cuida de Alfredo. Eugênia e Topete reatam o namoro. Teresa afirma a Jacira que fará uma nova faculdade. Clarice consegue o habeas corpus, e todos comemoram. A cirurgia de Sebastião é um sucesso. Amália anuncia que o casamento de Clarice com Juliano foi reconhecido pelo juiz. Passam-se algumas semanas. Celeste vence o concurso de contos. Nelson anuncia seu namoro com Mariana. Mariana usa o colar Mystique, sem saber que se tratam de pedras preciosas.

Terça-feira, 3 de junho

Orlando descobre sobre Rafael e encontra as ações de Zélia da Perfumaria Carioca. Aloísio faz uma proposta a Beto. Orlando chantageia Zélia. Mariana conhece a família de Nelson. Carlito e Marlene contam suas conquistas para Érico. Clarice e Gregório trocam confidências. Ulisses pede Glorinha em casamento. Beatriz conversa com Clarice sobre Bia. Clarice confronta Bia sobre suas mentiras.

Quarta-feira, 4 de junho

Bia nega os questionamentos de Clarice. Beto e Sérgio combinam de iniciar seu longa-metragem. Beatriz se decepciona com as atitudes de Clarice em relação a Bia. Todos ajudam a organizar o chá-de-bebê para a criança de Iolanda e Ulisses. Juliano reclama com Maristela de ter que dividir seus bens com Clarice. Mariana manipula Jacira para pegar seu lugar no programa da Anita. Marlene e Ana Maria negam a proposta de Basílio. Lígia alerta Clarice sobre Zélia. Basílio decide patrocinar sozinho o produto de Marlene. Zélia ameaça Orlando. Aloísio rejeita o projeto de Beto ao perceber que envolve Beatriz.

Quinta-feira, 5 de junho

Beto desabafa com Lígia. Beto briga com Bia. Lígia afirma a Raimundo que Bia é a razão da infelicidade dos filhos. Marlene fecha negócio com Basílio. Sérgio propõe financiar o filme de Beto. Sérgio pede Jacira em casamento. Bia visita Arlete para saber mais sobre sua mãe biológica. Mariana provoca uma confusão no programa de Anita. Raimundo anuncia que Ronaldo foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ronaldo afirma para Bia que deixará o país.

Sexta-feira, 6 de junho

Bia se desespera com a possibilidade de perder Ronaldo. Beatriz pressiona Basílio. Maristela aciona Orlando para sabotar o negócio de Basílio com Marlene. Mariana faz sucesso no programa de Anita. Beatriz comenta com Beto que acredita que Bia goste de Ronaldo de verdade. Ronaldo agradece o apoio de Lígia e Raimundo. Gregório e Clarice se beijam. Bia sugere contar toda a verdade para que Ronaldo fique com ela.

Sábado, 7 de junho

Ronaldo nega a proposta de Bia e afirma que viajará para Nova Iorque. Juliano enfrenta Gregório. Lígia tem uma conversa com Bia sobre suas atitudes. Basílio questiona Maristela sobre o suposto novo produto da Perfumaria Carioca. Alfredo oferece uma nova posição a Mariana na TV. Marlene pressiona Basílio sobre o roubo de seu produto. Bia conta a verdade sobre sua virgindade para Clarice. Mariana faz sucesso com a audiência, e Alfredo a oferece um novo programa. Clarice exige que Bia confesse suas mentiras diante de Beatriz, Ronaldo e Beto.