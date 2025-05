Renato Góes chora com declaração dos filhos e de Thaila Ayala no 'Encontro'

Renato Góes viveu um momento especial e carregado de emoção no Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta quarta-feira, 28. Ao comentar sobre os quase 20 anos de carreira, o ator, que atualmente interpreta Ivan na nova versão de Vale Tudo, não conteve as lágrimas ao ser surpreendido por uma mensagem da família.

No vídeo, gravado especialmente para a ocasião, a sua mulher, a atriz Thaila Ayala, surgiu ao lado dos filhos do casal, Francisco, de 2 anos, e Tereza, de 1, e, juntos, se declararam. "Surpresa", anunciaram.

Francisco, então, listou o que mais gosta de fazer ao lado do pai: "Brincar de pique-pega, colher jambu e carambola." Na sequência, ao lado de Thaila, reforçou: "A gente tem muito orgulho de você".

A pequena Tereza surpreendeu até a mãe ao completar: "Você é o melhor do mundo." O irmão, sem titubear, confirmou: "Você é o melhor papai do mundo".

Emocionado e com a voz embargada, Renato agradeceu a surpresa e respondeu: "Que lindos!"