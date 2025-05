Duas mortes e um sequestro: como será o 1º capítulo de 'Êta Mundo Melhor!'

"Êta Mundo Melhor!", substituta de "Garota do Momento" na faixa das seis da Globo, estreia dia 30 de junho. E já no primeiro capítulo, o público acompanhará dois momentos trágicos. Confira.

O que vai acontecer

Morte de personagem conhecida será anunciada no capítulo inicial. Ernesto (Eriberto Leão) vai ao encontro de Filó (Débora Nascimento), mas quando chega flagra o local em chamas. É nesse momento que recebe a notícia da morte de Filó, que não aparecerá em cena. As informações são do jornal O Globo.

Um sequestro também marca a estreia da nova trama das 18h. Ernesto sequestra o filho de Filó e Candinho (Sergio Guizé) como parte de um plano para extorquir dinheiro do protagonista, que agora é herdeiro da fortuna de sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini).

Anastácia (Eliane Giardini) e Filó (Débora Nascimento) estarão mortas em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Reprodução/Globo

Anástácia já terá falecido antes do começo da história. Querida pelo público de "Êta Mundo Bom!", a mãe de Candinho nem aparecerá na continuação.

Jornada de Candinho em busca do filho perdido é o ponto de partida dessa edição. Após uma passagem de tempo, o público descobrirá que a criança cresceu em um orfanato comandado por Zulma (Heloisa Périssé), prima de Ernesto, que se destaca pelo temperamento forte e ligação com o passado sombrio da família.