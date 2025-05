Nicole Bahls impressiona com abdômen definido após Lipo HD

Colaboração para Splash, no Rio

Nicole Bahls, 40, compartilhou hoje o resultado de uma lipoaspiração.

O que aconteceu

A influenciadora realizou um procedimento de alta definição, conhecida como Lipo HD. O procedimento foi realizado em São Paulo e teve como objetivo dar mais contorno e firmeza ao abdômen da ex-panicat.

Nicole publicou um vídeo que mostra o antes e depois e abriu o coração sobre o processo. Segundo a famosa, a decisão de divulgar só agora foi para respeitar seu próprio tempo. "Demorei alguns meses para compartilhar, porque queria viver e sentir cada etapa desse processo", disse.

Acostumada a cuidar do corpo, Nicole explicou que passou a sentir os efeitos do tempo na pele. "Mesmo cuidando do corpo há anos, cheguei numa fase em que percebi que a pele já não respondia da mesma forma", afirmou.

Nicole destacou os benefícios do procedimento. "Recuperou meu contorno, minha firmeza… e, principalmente, meu olhar para mim mesma", finalizou.