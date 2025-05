Nany People revela fetiche em axilas masculinas: 'Adoro chupar sovaco'

Nany People, 59, revelou que um dos seus fetiches no sexo é "chupar sovacos" masculinos.

O que aconteceu

People contou que gosta de cheirar axilas, mas que não é qualquer uma que a agrada. "Tenho tara, adoro chupar sovaco, amo!". Ao ser questionada se seria um fetiche, ela disparou: "É um deles", durante entrevista para a maquiadora Bianca DellaFancy.

Ao ouvir sobre o curioso interesse de Nany People, DallaFancy pediu para ela avaliar suas axilas. "Você é muito feminina. Não é só o sovaco, é o conjunto da obra", brincou Nany.

A atriz e humorista também relembrou o início de sua carreira artística, como transformista, e disse que se vestir de mulher é uma terapia. "Eu, quando criança, ia na maquiagem da mamãe e brincava. Mas me montar mulher publicamente foi no Carnaval, em Poços de Caldas [sua cidade natal], aos 18 anos. Escandalizei a cidade."

Recentemente, Nany People revelou que viveu romances com dois jogadores do Corinthians e com um do Palmeiras. "Namorei três jogadores de futebol: dois do Corinthians e um do Palmeiras. O [jogador] do São Paulo eu virei amiga".