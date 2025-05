Lucas Guedez cancelou viagem com Zé Felipe dias antes de separação

Lucas Guedez, assistente de palco de Virginia Fonseca no Sabadou (SBT), cancelou uma viagem a Portugal que faria com o então marido da influenciadora, o cantor Zé Felipe, dias antes do casal anunciar o fim do relacionamento.

O que aconteceu

Fãs do influenciador resgataram o anúncio, após separação do casal, e apontaram uma suposta indireta ao artista.

Para a galera de Portugal? só passando para avisar que não irei mais! Peço desculpas a todos. Estava muito feliz com minha ida e vi que muitos de vocês também. Então peço compreensão e, em breve (se Deus quiser), estarei aí para conhecer cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Lucas, influenciador

Ele publicou uma reflexão logo na sequência. Sem citar nomes, ele escreveu: "Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão. Talvez esse seja o segredo".

Desabafo continuou no X. "Toda vez que faço isso, a vida me dá o mesmo recado: quem se esquece de si, sempre acaba se machucando. Tá na hora de aprender. Talvez do jeito mais difícil, mas aprender", compartilhou.

Engraçado como a gente insiste em colocar os outros na frente, né? Sempre se doa, se entrega, se preocupa? E no final, quem fica pra depois é a gente mesmo.

Virginia e Zé Felipe usaram as redes sociais para anunciar o término do casamento após quatro anos. O ex-casal publicou uma foto conjunta em seus perfis na qual a influenciadora aparece sentada no colo do cantor.