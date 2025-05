Kevin Costner é processado por dublê após cena de estupro

O ator e diretor Kevin Costner, 70, está sendo processado pela principal dublê da atriz Ella Hunt no filme Horizon: An American Saga.

O que aconteceu

Devyn LaBella diz que foi forçada a realizar uma cena de estupro sem os devidos protocolos de segurança. Segundo o processo, revelado pelo Variety, Ella Hunt teria se recusado a participar da gravação e LaBella, a dublê, foi chamada às pressas para substituí-la, sem qualquer aviso prévio, preparação ou consentimento formal.

Durante a gravação, Costner teria sido instruído a montar sobre a dublê. Além disso, o ator ainda tinha que imobilizá-la e levantar violentamente sua saia, ações que, segundo LaBella, violam os protocolos, que exigem consentimento com 48 horas de antecedência para cenas que envolvam nudez ou simulações de atos sexuais.

A cena teria sido gravada em 2 de maio do ano retrasado. A dublê relatou que no dia anterior havia participado de outra cena de estupro, com roteiro, que foi conduzida de maneira profissional, com ensaios prévios, a presença de um coordenador e um ambiente controlado.

LaBella disse no processo que se sentiu "humilhada e traumatizada". "Naquele dia, fiquei exposta, desprotegida e profundamente traída por um sistema que prometia segurança e profissionalismo. O que aconteceu comigo abalou minha confiança e mudou para sempre a forma como me desenvolvo nesta indústria", declarou.

A advogada da dublê, Kate McFarlane, classificou o caso como uma produção machista. "Nossa cliente foi submetida a uma conduta sexual brutal, completamente desprotegida dos danos óbvios", afirmou.

O advogado do ator Kevin Costner, Marty Singer, negou as acusações. "Kevin sempre quer garantir que todos se sintam confortáveis trabalhando em seus filmes e leva a segurança no set muito a sério", disse em nota enviada à Variety.