Kevin Costner é processado por cena de estupro improvisada em 'Horizonte 2'

Kevin Costner está sendo processado por uma dublê que alega ter sido forçada a atuar em uma cena de estupro não roteirizada e sem os protocolos adequados no set de filmagens de Horizonte 2. As informações são da Variety.

Devyn LaBella diz que o ator, que também era o diretor, improvisou uma cena em que Juliette, personagem de quem ela era dublê, seria abusada sexualmente. Ella Hunt, atriz que interpreta a personagem, se recusou a participar, então o trabalho foi passado a Devyn. O caso aconteceu no dia 2 de maio de 2023.

A decisão foi tomada de última hora, o que fez com que a vítima gravasse a cena sem ser avisada ou dar seu consentimento sobre o que iria acontecer. O processo também diz que não havia um coordenador de intimidade no set. A denúncia diz que Costner foi instruído a montá-la, imobilizá-la e levantar sua saia de maneira violenta.

"Naquele dia, fiquei exposta, desprotegida e profundamente traída por um sistema que prometia segurança e profissionalismo. O que aconteceu comigo abalou minha confiança e mudou para sempre a forma como me desenvolvo nesse setor", disse a dublê no processo.

A denúncia ainda diz que a cena viola os protocolos do SAG-AFTRA (sindicato de atores americano), que exige um requerimento de 48 horas de antecedência para qualquer cena que envolva nudez ou simulação de atos sexuais.

O processo menciona que Devyn havia gravado uma cena de estupro que estava mencionada no roteiro no dia anterior ao do incidente. Na ocasião, a cena havia sido gravada profissionalmente, com ensaios, um coordenador de intimidade e com o set fechado.

Por meio de seu advogado, Marty Singer, Kevin Costner nega todas as acusações. Um comunicado diz que o ator "sempre quer garantir que todos se sintam confortáveis ??trabalhando em seus filmes e leva a segurança no set muito a sério". O advogado também diz que Devyn LaBella acusa, recorrentemente, pessoas na indústria do entretenimento com o motivo de extorsão.

O advogado de Costner também diz que a cena foi explicada para a dublê e que, após um ensaio, ela afirmou que poderia gravar a cena, se necessário. Na mesma noite, ela teria jantado com os coordenadores de dublês e estava "de bom humor".

Já Kate McFarlane, advogada de Devyn LaBella, alega que sua cliente queria descobrir o motivo da cena ter sido autorizada. Nos dias seguintes após o ocorrido, a dublê teria chorado e se sentindo constrangida. Posteriormente, ela entrou na terapia para lidar com os efeitos da experiência.

"Ao expressar sua indignação e preocupação, os participantes do sexo masculino a culparam por não se manifestar. Ela agora se sentia completamente sozinha e decepcionada, mas, como a produção ainda não havia sido encerrada, a Sra. LaBella teve que continuar trabalhando e manter uma postura profissional".

Marty Singer ainda apresentou uma mensagem de texto que teria sido enviada ao coordenador de dublês por LaBella após o fim das filmagens. "Obrigada por essas semanas maravilhosas! Sou muito grata a você! Aprendi muito e obrigada novamente. Estou muito feliz que tudo tenha dado certo. Tenha um ótimo resto de filmagem e, sim, nos falamos em breve!"

O processo revela que a dublê não foi recontratada para Horizonte 3.

