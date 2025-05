'Mulher fitness perfeita' vende suor engarrafado e quer 'taxa para maridos'

Karol Rosalin, 25, considerada a Mulher Fitness Perfeita pela revista Playboy Austrália, revelou gastar R$ 6 mil por mês em alimentação.

Quem é ela?

Em dezembro, Karol foi eleita a mulher com o corpo fitness "mais perfeito". A análise foi feita pela inteligência artificial da revista Playboy da Austrália.

Ela prefere homens com barriga saliente. "Para mim, o 'daddy body' tem seu charme. Quem não gosta de um abraço confortável? Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam. Eles não têm aquela obsessão com a aparência que muitas vezes pode ser desgastante em relacionamentos", falou em entrevista à revista.

Muitas mulheres não se sentem tão atraídas por físicos super esculpidos. Eles geralmente impressionam mais no ambiente masculino, enquanto o daddy body traz uma naturalidade e um conforto que valorizamos. Karol Rosalin

Karol defendeu a criação de uma "taxa para maridos". Esse valor mensal seria destinado para cobrir os custos com saúde, bem-estar e estética das mulheres.

O tempo que nós, mulheres que gostamos de nos cuidar, gastamos em academia, o dinheiro que investimos em alimentação, suplementação, roupas fitness, procedimentos estéticos? Tudo isso tem um custo alto, e no final quem mais se beneficia são eles, que adoram nos ver assim . refletiu Karol no Instagram

Além de vender conteúdo adulto, ela vende suor engarrafado. Karol começou a vender a "iguaria" após um seguidor pedir.

A mulher fitness "perfeita" diz vender a garrafa a R$ 1.500. "Já vendi mais de 100 garrafinhas. É o pós-treino mais íntimo que posso oferecer, e eu achei justo transformar isso em produto para quem realmente valoriza o esforço", diz.