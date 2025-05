Jon Vlogs: o que pode acontecer com influenciador após faltar à CPI?

O influenciador Jon Vlogs foi convocado para depor na CPI das Bets ontem, mas não compareceu. Com isso, a comissão aprovou a condução coercitiva dele.

Entenda a condução coercitiva

A condução coercitiva faz com que vítimas e testemunhas faltantes sejam levadas à força para depor em uma audiência. Um policial ou oficial de justiça pode ser designado para essa tarefa.

Jon Vlog, no entanto, foi convocado na condição de investigado. Segundo nota publicada no site do Senado, a convocação aponta que ele tem relevância no mercado de apostas online pelo grande número de usuários na plataforma Jonbet e também esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da Blaze.

O STF já decidiu anteriormente que a condução coercitiva não se aplica aos investigados e acusados. "O raciocínio por trás desta garantia é simples e decorre do direito constitucional ao silêncio: se o imputado não é obrigado a responder aos questionamentos que lhe são feitos nem a produzir qualquer prova que possa prejudicá-lo, naturalmente não há justificativa para que ele seja obrigado a comparecer ao seu interrogatório", explica Sérgio Bessa, coordenador da área penal empresarial do Peixoto & Cury Advogados.

O influenciador pode entrar com um pedido de habeas corpus para tentar ser dispensado da audiência. O habeas corpus é uma ação judicial que visa garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção, garantindo que ninguém seja preso ou tenha sua liberdade restrita de forma ilegal ou abusiva.

Jon Vlogs estava fora do Brasil quando soube que deveria prestar depoimento, dizem advogados. Em nota, eles disseram que o influenciador "tomou conhecimento da designação de seu depoimento na véspera da sessão da CPI, oportunidade em que ele já estava atendendo compromissos profissionais fora do Brasil.

Desta forma, em absoluta boa-fé e respeito ao Senado Federal, foi apresentada resposta formal à Comissão Parlamentar de Inquérito justificando a ausência de Jon Vlogs na sessão realizada na data de hoje [ontem] e o colocando à inteira disposição para prestar esclarecimentos por videoconferência. Por fim, Jon Vlogs reitera seu compromisso com as atividades parlamentares da CPI.

Jon Vlogs é investigado na CPI

Luan Kovarik, que se apresenta como Jon Vlogs, é criador da plataforma de apostas Jonbet. Segundo o senador Dr. Hiran (PP-RR), há indícios de que ele seja um dos proprietários da casa de apostas Blaze, uma das principais contratantes de influenciadores para divulgação de jogos de apostas.

A comissão investiga supostas irregularidades na promoção de apostas por influenciadores. Virginia Fonseca e Rico Melquiades já deram depoimentos na CPI, mas na condição de testemunhas. Carlinhos Maia também foi convocado.