O fim 'traumático' do longo casamento de Hugh Jackman após suposta traição

Deborra-Lee Furness, ex-mulher de Hugh Jackman, falou pela primeira vez sobre o divórcio do ator. A atriz falou em uma "jornada traumática pós-traição" após o fim do casamento, que durou quase 30 anos.

O que aconteceu

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness anunciaram a separação em 2023 após 27 anos de casamento. Na ocasião, eles afirmaram que a separação era amigável e que aquela seria a única declaração que dariam sobre o assunto.

No ano passado, surgiram rumores de que Jackman havia se envolvido com uma colega de elenco — o que teria provocado o fim do casamento. A atriz em questão é Sutton Foster, com quem Jackman trabalhou na peça "Music Man". Uma fonte disse à revista Us Weekly que o "affair" entre os dois atores foi o motivo do divórcio.

Sutton Foster também se separou do marido no final do ano passado. Eles estavam casados há dez anos.

Hugh Jackman e Sutton Foster confirmaram o namoro no início deste ano. Os dois apareceram de mãos dadas nas ruas de Los Angeles após um jantar.

Após dar entrada no divórcio, Deborra-Lee afirmou que foi traída e disse que estava profundamente ferida com o fim do casamento. "Meu coração e minha compaixão para todos que atravessaram a jornada traumática de uma traição. É uma ferida profunda que dói demais, mas acredito em um poder superior e em Deus/no universo, que está trabalhando a nosso favor", disse.

Essa crença me fez navegar pelo colapso de um casamento que durou quase três décadas. Aprendi muito com essa experiência. [...] Pode doer, mas a longo prazo, voltar a si mesma com sua integridade e seus valores é libertador. Deborra-Lee Furness

Hugh Jackman não se manifestou sobre o fim do casamento e nem sobre o novo namoro. Uma fonte, porém, afirmou que ele quer passar o resto da vida com Sutton Foster. "Eles estão nas nuvens e mais felizes que nunca", afirmou a pessoa próxima ao casal à revista Us Weekly.