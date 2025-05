Hailey Bieber vende marca Rhode para a Elf Beauty em acordo de US$1 bilhão

Por Anuja Bharat Mistry

(Reuters) - A Rhode, marca de maquiagem e skincare da modelo Hailey Bieber, está sendo adquirida pela Elf Beauty por cerca de US$1 bilhão, dando à varejista de cosméticos acesso a uma linha de produtos endossada por celebridades que se tornou popular entre consumidores da geração Z e millennials.

A Elf informou nesta quarta-feira que pagará aos acionistas da Rhode US$800 milhões em uma combinação de dinheiro e ações, além de um potencial "earnout" adicional de US$200 milhões, sujeito a certas condições relacionadas ao desempenho.

No mês passado, a Reuters noticiou que Hailey explorava vender a marca, que poderia valer mais de US$1 bilhão.

Para a Elf, o acordo marca uma mudança na estratégia e uma expansão para o prestigiado mercado de beleza, já que a empresa enfrenta uma demanda fraca dos clientes do mercado de massa, que estão sendo pressionados pela inflação persistentemente alta.

A Elf -- abreviação de eyes, lips and face (olhos, lábios e rosto) -- oferece produtos a partir de US$2 em lojas de varejo dos Estados Unidos, como Walmart, Ulta Beauty e Target.

Por outro lado, a Rhode -- lançada em 2022 e que ganhou popularidade com produtos virais do TikTok, como seus "tratamentos labiais com peptídeos" de US$18 -- vende exclusivamente por meio de seu próprio site ou lojas pop-up, fortemente apoiada na influência de Hailey nas redes sociais.

"A e.l.f. Beauty marca uma oportunidade incrível de elevar e acelerar nossa capacidade de alcançar mais de nossa comunidade com produtos ainda mais inovadores e ampliar nossa distribuição globalmente", disse Hayley.

A empresa vendeu cerca de US$212 milhões no ano fiscal encerrado em 31 de março e planeja começar a vender nas lojas da Sephora dos EUA e do Canadá, seguido pelo Reino Unido.

A modelo manterá suas funções como fundadora e também atuará como "consultora estratégica" após a conclusão do negócio. A expectativa é de que a transação seja concluída no segundo trimestre do ano fiscal de 2026.

(Reportagem de Anuja Bharat Mistry e Neil J Kanatt em Bengaluru)