Gracyanne Barbosa explica momento em igreja: 'Continuo a mesma pessoa'

Gracyanne Barbosa resolveu se pronunciar sobre o vídeo em que aparece em uma igreja. Após a repercussão, muitos passaram a acreditar que a ex-BBB havia se convertido.

O que aconteceu

A ex do cantor Belo afirmou que não fará mudanças em sua vida. "Saíram umas notas. Para vocês pararem de loucura, não meus fãs, mas em geral. Acho que é um pouco de invasão da minha intimidade. Obviamente, quem me segue já percebeu que estou em outra fase, buscando Deus, querendo me aproximar, mas continuo sendo a mesma pessoa", disse.

Gracyanne contou que começou a frequentar a igreja no início do ano. A primeira vez foi durante o réveillon, após o convite de um amigo. A experiência, segundo ela, foi marcante. "Fui para uma igreja no réveillon, fui convidada por um amigo meu e foi incrível. Eu ia para uma festa, e ele me convidou. Acho que fui chamada. Ali começou a mudar a minha vida. É óbvio que precisei passar por um deserto, por momentos muito difíceis, para realmente saber que precisava procurar Deus", revelou.

A influenciadora também afirmou que sua aproximação com a fé começou no BBB 25. Ela destacou que a convivência com Renata Saldanha, campeã da edição, teria ajudado a aproximação com Deus. "Lá no 'BBB' eu vi a Renata conversando várias vezes com Deus. Em várias situações via ela colocando Deus à frente. E eu vi o quanto é importante ter fé, saber que você não está sozinha. Aquilo me tocou de um jeito lá dentro da casa, e estou aqui abrindo isso para vocês. Não era algo que eu ia falar agora, mas já que saíram as notas, estou me abrindo", comentou.