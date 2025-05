Gordão da XJ nega ter sido traído por ex-namorada: 'Parem de inventar'

Gordão da XJ, 20, pediu o fim dos ataques virtuais contra sua ex-namorada, Nicolle Caroline, 21, após o fim do relacionamento entre os dois.

O que aconteceu

O influenciador digital desmentiu os rumores de que o romance teria terminado por conta de uma traição de Nicolle. "Não houve traição nem da minha parte, nem da dela. Não fiquem falando merda de mim e dela. Peço respeito. Ela não me traiu, parem de inventar coisa na internet", exigiu o rapaz, em suas redes sociais.

Gordão entende que o namoro terminou por falta de maturidade de ambos. "Eu e ela não estamos nos falando. Ambas as partes precisam amadurecer. Somos muito jovens e ainda não sabemos o que queremos. Nós estávamos brigados há 15 dias. Tentei falar com ela, não consegui, ela tentou falar comigo, mas não nos entendemos. Não quero entrar em detalhes do que aconteceu."

Ele acrescentou que pretende, em um futuro próximo, tentar retomar o relacionamento com a ex. "Eu pretendo voltar [com Nicolle], não quero ficar solteiro. Não foi um adeus, mas sim um até logo. Entreguei na mão de Deus. Preciso me cuidar, cuidar da minha saúde, continuar no meu foco."