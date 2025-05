Gisele Bündchen fala pela primeira vez sobre o caçula, River, e volta à rotina

Gisele Bündchen está de volta ao trabalho, pouco mais de dois meses depois de ter dado à luz. Em entrevista à revista Vogue francesa, a uber model falou pela primeira vez sobre o filho, River, do relacionamento com o atleta Joaquim Valente.

Segundo Gisele, viver esse balanço entre a maternidade e a carreira tem sido gostoso de novo para ela, que teve noites de privação de sono nos últimos dias.

"Agora que meu pequenino está dormindo a noite toda, voltei a ter controle da minha rotina. Como toda mãe de primeira viagem sabe, é incrível como o sono - ou a falta dele - pode mudar tudo. Mas, mais uma vez, me sinto realmente grata: poder estar em casa com meus filhos e aproveitar cada momento com eles não tem preço", disse Gisele à publicação.

A top, que também é mãe de Benjamin e Vivian, do casamento com Tom Brady, revelou que mal tinha tempo para se cuidar.

"Fazer cabelo e maquiagem me faz sentir como se estivesse de férias: com um bebê, as noites são tão curtas que mal escovei o cabelo nos últimos meses", disse, em tom bem-humorado.

Gisele deu à luz River em fevereiro deste ano. No dia 11 de maio ela fez a primeira publicação após o nascimento do caçula.