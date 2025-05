'Garota do Momento': Clarice toma pior atitude da vida para salvar filha

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) toma uma atitude inesperada para salvar Beatriz (Duda Santos).

O que vai acontecer

Clarice vai ficar ainda mais irritada ao saber que a família Alencar está por trás da troca do Mystique Necklace. O roubo da joia valiosa foi responsável por colocar Beatriz atrás das grades e fazê-la responder por um crime que não cometeu.

Disposta a provar a inocência da filha, a ex-mulher de Juliano (Fábio Assunção) arma um plano. Para isso, ela procura o vilão na Perfumaria Carioca e propõe um acordo.

Clarice afirma que está disposta a continuar casada com Juliano se Beatriz for inocentada do roubo. "Se você for à polícia e entregar o colar, e confessar que foi tudo uma armação para prejudicar a Beatriz, eu desisto do desquite e fico com você", diz ela.

