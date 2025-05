'Emmanuelle' ganha trailer com Naomi Watts e ator de 'The White Lotus'

A nova versão de Emmanuelle teve um novo trailer divulgado nesta quarta-feira, 28. O longa, dirigido por Audrey Diwan (O Acontecimento), segue a personagem-título, vivida por Noémie Merlant (Retrato de Uma Jovem em Chamas), viajando para Hong Kong a trabalho. Lá, ela se envolve com um homem que desperta seu desejo.

Além de Merlant, o longa é estrelado por Naomi Watts (Feud), Will Sharpe (The White Lotus), Jamie Campbell Bower (Stranger Things) e Chacha Huang (Zorro).

O novo Emmanuelle é o 15º filme inspirado na obra de Emmanuelle Arsan. A primeira adaptação foi lançada em 1974 e foi estrelada por Sylvia Kristel. O último longa da franquia, O Segredo de Emmanuelle, foi lançado em 1993, com Marcela Walerstein no papel principal.

Com roteiro assinado por Diwan e Rebecca Zlotowski (Os Filhos dos Outros), Emmanuelle foi lançado em 2024 no Festival de Cinema de San Sebastián e teve curta temporada nos cinemas no exterior. No Brasil, o longa entra em cartaz em 10 de julho.