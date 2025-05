'My Hero Academia: Vigilantes': Dubladores já tinham ligação com original

"My Hero Academia: Vigilantes" é um spin-off do anime original focado no dia a dia de heróis sem licença que tentam combater o crime pelas ruas, e um dos atrativos da obra é o fato dos episódios dublados em português estarem saindo simultaneamente com o Japão. Splash conversou com os atores Rony Frauches (Koichi, o The Crawler) e Raíssa Bueno (Kazuho, a Pop Step) para entender mais dos bastidores da dublagem desse derivado.

Ligação com o universo "My Hero Academia"

"Vigilantes" é um spin-off mostrando o dia a dia de heróis sem licença pelo Japão. São personagens com poderes menos pomposos que se unem para ajudar no combate ao crime. O trio protagonista é composto por The Crawler, cujo poder é deslizar pelo chão; Pop Step, que é capaz de saltar alto; e o Knuckleduster, cuja principal habilidade é quebrar as pessoas na base do socão.

Assim como os personagens do anime têm alguma proximidade com o elenco da série original, os dois dubladores já tinham um histórico prévio com a franquia "My Hero Academia". Rony, que já trabalhou como técnico de som em uma temporada de "My Hero Academia", foi apresentado a "Vigilantes" através de um colega dublador há dois anos e, desde então, se encantou pelo protagonista, a ponto de gravar vídeos lendo as falas do Koichi.

Dubladores Rony Frauches (The Crawler) e Sérgio Moreno (Knuckleduster) do anime 'My Hero Academia: Vigilantes' Imagem: Reprodução/Instagram

Eu comecei a postar no Instagram lendo falas do mangá em voz alta, até que chegou um dia e veio o teste. (...) Quando vi o nome Koichi Haimawari eu quase morri, e eu passei dois dias gravando o teste. Rony Frauches

Raíssa também já participou de uma produção do anime original, tendo interpretado Pino no filme "My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis". Porém, o personagem era um passarinho sem falas, e agora com a Pop Step a dubladora pode mostrar mais facetas de sua atuação, ainda que com aquela apreensãozinha básica.

Dubladora Raíssa Bueno, a Pop Step de 'My Hero Academia: Vigilantes' Imagem: Reprodução/Instagram

A gente sempre dá importância para tudo que a gente dubla, mas quando chega uma coisa que você sabe que os fãs estão de olho e vão te acompanhar, dá um friozinho na barriga diferente. Raíssa Bueno

Recepção do público

Normalmente os animes ganham dublagem no streaming algumas semanas após o lançamento do episódio legendado, mas "Vigilantes" é uma exceção. A dublagem chega junto do áudio em japonês, e o fato da série sair no mesmo dia da versão original muda um pouco a forma como os fãs acompanham o anime.

Raíssa acredita que a dublagem faz uma aproximação cultural com o público, e que há uma preocupação em colocar o "calor brasileiro" nos personagens, pois é isso que traz o público. "Tenho sentido um carinho muito grande, um retorno muito bom. Tanto de amigos e amigas que estão no meio, quanto os próprios fãs que às vezes mandam mensagem. A galera tem elogiado bastante, fico muito feliz com isso".

Anime 'My Hero Academia: Vigilantes' Imagem: Reprodução/Bones

Quando se trata de dublagem eu sou stalker (risos). Eu sei que não deveria, mas procuro assistir aos vídeos, ver os comentários e, até por estar sendo lançado dublado, vejo muita gente elogiando a dublagem. Rony Frauches

Rony comenta que normalmente muitos fãs assistem ao legendado porque é o que sai primeiro, e mesmo gostando da dublagem elas não voltam depois para conferir o episódio de anime algumas semanas depois, até por falta de tempo. "E o dublado se torna referência para essa pessoa, né? A pessoa fala que está acostumada a ouvir a voz do Koichi em português porque eu ouvi primeiro em português", afirma.

Semelhanças com personagens

Anime 'My Hero Academia: Vigilantes' Imagem: Divulgação/Bones

Tanto Rony quanto Raíssa acreditam compartilhar características com seus personagens. Assim como Koichi atendia pela alcunha de Gentil-Man no começo do anime, seu dublador acredita ter essa gentileza. Por sua vez, Raíssa se identifica não só com a rabugentice da Pop Step (a dubladora riu após revelar isso), mas com o fato de ela ser cantora.

A dubladora da Pop Step pontua ainda que, embora saiba que existe a questão desses heróis não terem licença, é interessante o fato de lutarem pelo que acreditam.

Rony comenta sobre a vocação de The Crawler. "O Koichi cada vez mais começa a se enxergar de um jeito que ele não se enxergava. Ele desistiu de ser um herói, ele se contentou em só fazer o bem. Você vai vendo fragmentos de que ele sempre teve o impulso de herói, no fundo ele sempre foi um herói."

Onde assistir?

"My Hero Academia: Vigilantes" está sendo lançado pela Crunchyroll, com novos episódios saindo toda segunda-feira com dublagem em português e legendas.