Casal querido terá triste separação na continuação de 'Êta Mundo Bom'

Dita (Jeniffer Nascimento) e Quincas (Miguel Rômulo), casal querido de "Êta Mundo Bom", novela de 2016, irá se separar em "Êta Mundo Melhor", continuação da trama que estreia em junho, substituindo "Garota do Momento" no horário das seis da Globo.

O que vai acontecer

Nos primeiros capítulos da nova história, Dita vive às turras com Quincas no sítio de Cunegundes (Elizabeth Savala). Isso tudo porque o marido não consegue cuidar do filho Joaquim (Tom Zé) e segue como um boa-vida que não quer saber de trabalhar.

Com a notícia da morte de Filomena (Débora Nascimento, em "Êta Mundo Bom!"), Dita e sua tia Manoela (Dhu Moraes) também ficam abaladas, pois recebem a notícia por um telegrama enviado ao sítio. Diante da situação, decidem ir para São Paulo em busca de informações e do próprio Candinho (Sergio Guizé), mas muitas intercorrências acontecem no caminho.

Dita é assaltada, perde o endereço do amigo, com quem foi criada, e, na rua, indicam que ela vá até o cemitério onde Anastácia (Eliane Giardini, em "Êta Mundo Bom") e Filomena foram enterradas. A jovem não consegue encontrar Candinho e, mais uma vez, se vê perdida na cidade.

Mas o destino se encarrega de ajudar, e Margarida (Nivea Maria), dona da pensão da vizinhança, decide acolher Dita depois de vê-la cantar debaixo de sua janela enquanto lamenta os últimos episódios sofridos. A partir desse encontro, a jovem vê sua vida tomar um novo rumo.

Ela e sua tia ficam na pensão, e Margarida sugere que Dita procure emprego na mansão de alguém rico da capital, pois costumam contratar para serviços gerais. É nesse momento que ela tem uma grata surpresa e se apaixona pelo protagonista.

Enquanto aguarda no jardim de uma das casas, Candinho a avista, e o encontro mexe com os dois. Manoela percebe o comportamento do caipira com a sobrinha e já adianta que a vida dos dois juntos não será nada fácil.

Com estreia prevista para o final de junho, ''Êta Mundo Melhor!' é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.