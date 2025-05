Carla Marins reflete sobre idade: 'Vejo pele, rugas e faz parte'

Carla Marins, 56, comentou sobre sua rotina de exercícios e a forma que enxerga os cuidados com o corpo após os 50.

O que aconteceu

Atriz garante que os cuidados com o corpo são focados em sua saúde. "Não percebo essa coisa do número da idade, é só um número. Não quero ser jovem, já fui jovem, mas quero estar muito bem com a idade que tenho e isso é ter um corpo disponível", afirmou em entrevista para o Gshow.

Carla, que fará aniversário em breve, ainda refletiu sobre as mudanças físicas por conta do envelhecimento. "Percebo as mudanças, óbvio, mas tenho 57 anos. Vejo pele, rugas e faz parte, está tudo certo. É um privilégio chegar até aqui".

Artista investe em exercícios funcionais para se manter saudável e ativa. "O funcional arruma o corpo, a postura, o andar, se apropria. [Meu corpo] não muda muito, não. Digo que tenho um acervo, não um guarda-roupa, visto as mesmas roupas há 20 anos. [O percentual de gordura] é bem pouquinho, acho que uns 6%, mas nem fico ligada em dieta", afirmou.

Casada há 18 anos com o personal trainer Hugo Baltazar, ela conta com uma consultoria constante do marido. "Sempre tive uma ligação com atividade física e sou casada há 18 anos com o personal mais sério do Rio de Janeiro. Ele me colocou mais na linha na questão do exercício físico, do aeróbio e da constância. Não é uma musculação pesada, é com o peso do corpo".

Carla Marins ainda contou que se exercita seis vezes na semana. Durante cinco dias, ela realiza o treino funcional montado por seu marido para mulheres 40+ por 1 hora no estúdio que tem em casa. Além disso, ela também pratica três vezes na semana algum aeróbico — que costuma ser uma corrida ao ar livre por 30 minutos.

Mais do que se exercitar, a atriz também mantém uma alimentação saudável. "Tento comer comida, menos processado possível, não tem muito mistério. Tenho uma cozinheira, sei que é um privilégio, mas é um orçamento que faço, é o meu luxo", explicou, entregando que a maioria de seus cardápios envolve algo simples, como arroz, feijão, salada, legumes e proteína.

Carla Marins também decidiu abrir mão das bebidas alcoólicas. "Tiveram duas decisões depois dos 50 anos que mudaram muito. Há dois anos consegui parar de beber, tinha dificuldade para me recuperar, estou percebendo uma melhora. O corpo tem mais energia. E a meditação guiada, são 10 minutinhos para começar e terminar o dia, para tirar do automático."