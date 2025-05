Avião, relógio e bolsa de couro de crocodilo: os presentes trocados por Virginia e Zé Felipe

Antes de anunciarem o fim do casamento, na noite de terça-feira, 27, Virginia Fonseca e Zé Felipe não economizavam quando o assunto era presentear um ao outro. Ao longo dos quase cinco anos juntos, o agora ex-casal trocou diversos presentes de luxo, que incluem desde joias milionárias até um avião particular.

Avião personalizado

Em abril de 2023, Virginia surpreendeu Zé Felipe ao dar de presente um avião personalizado, que estampa desenhos representando a família. Na época, o casal ainda não tinha o filho caçula, José Leonardo, e chegou a atualizar a arte na aeronave após o nascimento do menino.

Louis Vuitton

O cantor também retribuiu com presentes de alto valor. No Dia dos Namorados de 2023, Zé deu à influenciadora uma mala da Louis Vuitton, avaliada em cerca de R$ 21,4 mil, acompanhada de uma nécessaire de R$ 7,5 mil.

Colar de ouro e pedras

Em março de 2024, quando celebraram mais um aniversário de casamento, Virginia recebeu um colar vintage da grife francesa Van Cleef & Arpels, feito em ouro branco 18 quilates e com dez pedras de calcedônia. A peça custou aproximadamente R$ 65 mil.

Rolex e mais Rolex

Mas teve data comemorativa que veio com combo de presentes. No aniversário de Zé Felipe, em 2024, Virginia deu nada menos que 26 presentes, um para cada ano de vida do cantor na época. Entre os itens, roupas, bonés, calçados, joias e um Rolex avaliado em R$ 83 mil.

Os relógios, aliás, são quase um capítulo à parte na coleção do casal. No Dia dos Pais, Zé ganhou um Cartier avaliado em cerca de R$ 200 mil, e, no Natal, foi presenteado com um Rolex Sky-Dweller em ouro amarelo 18 quilates, que custa aproximadamente R$ 400 mil.

No aniversário seguinte, a influenciadora decidiu elevar ainda mais o padrão e presenteou o então marido com outro Rolex, desta vez avaliado em quase R$ 1 milhão.

Outras surpresas

Nem só de datas especiais viviam os mimos. Fora das comemorações, Zé também surpreendeu Virginia com uma bolsa da grife Hermès, feita em couro de crocodilo na cor vinho, avaliada em cerca de R$ 400 mil.

Mais joias

As joias também marcaram a relação. No Dia das Mães, Virginia ganhou um anel de diamantes do designer Paulo Teixeira, estimado em R$ 40 mil, além de um relógio Cartier de ouro amarelo, pulseira de couro e cabochão de safira, no valor de R$ 55 mil.