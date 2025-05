Avião, joias: os presentes luxuosos trocados por Zé Felipe e Virginia

Virginia, 26, e Zé Felipe, 27, comunicaram o fim do casamento, na noite de ontem, em publicação nas redes sociais. Durante os 5 anos de relacionamento, o agora ex-casal já trocou presentes luxuosos e até milionários.

O que aconteceu

Bolsa de R$ 11 mil. Zé Felipe presenteou Virginia em seu aniversário de 22 anos, ainda em 2021, com uma bolsa da grife Dolce & Gabbana. "Gente, do nada ele chegou com meu presente de aniversário que é amanhã. Eu não estava preparada", disse Virginia, no seu Instagram Stories, com uma bolsa "Devotion Couro" na cor azul que custou R$ 11 mil na época.

Virginia posa com bolsa de luxo de R$ 11 mil reais que ganhou do marido Zé Felipe Imagem: Reprodução/ Instagram @virginia

Em 2023, Zé Felipe ganhou um avião de mais de R$ 50 milhões. "Pqp, ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá para levar a família toda, te amo demais meu amor, esse avião é nosso!", agradeceu ele ao mostrar o modelo Citation Excel.

Anel de diamante de quase R$ 40 mil. Ainda em 2023, o cantor deu um anel de diamantes de quase R$ 40 mil para a influenciadora. O anel é confeccionado em ouro branco de 18 quilates e diamantes e custa R$ 39.990,00. A peça é da marca Paulo Teixeira Jóias e Virgínia exibiu o "mimo" em seus stories no Instagram.

Zé Felipe presenteou Virgínia com anel de diamantes Imagem: Instagram/@virginia

No começo de 2024, Zé Felipe presentou Virginia com um colar vintage de R$ 130 mil. O presente pertence a marca Van Cleef & Arpels. A joia contém 20 pedras de calcedônia - sendo, como informado no site, cada pedra única, com cores e características que variam. O fecho é com um carimbo, no modelo pequeno, em ouro branco 18 quilates.

Imagem: Reprodução/Divulgação

No ano seguinte, Zé Felipe surpreender a influenciadora com um colar de R$ 522 mil. Em seu aniversário, ela ganhou um colar da grife Bvlgari. A peça se assemelha a uma serpente, é feita de ouro rosa 18 quilates cravejado de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto.

Virginia Fonseca ganhou colar de grife do marido, Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram/@virginia

Virginia surpreendeu o cantor com um relógio da marca Cartier, avaliado em R$ 206 mil. "Mostrar para vocês o presente que eu ganhei. Tô com moral, viu? Rapaz, que lindo", mostrou cantor em seus stories. Virginia também preparou toda uma decoração com flores amarelas e um letreiro escrito "papai" na porta de sua mansão.

Empresária foi presenteada com um anel de R$ 16 mil após o nascimento do caçula do casal, José Leonardo. O anel tem formato tem um coração confeccionado em ouro branco e é cravejado de diamantes — no centro, há um diamante amarelo.

Virginia mostra anel que ganhou de Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram

Influenciadora decidiu presentear o cantor com um relógio de cerca de R$ 936 mil. A influenciadora deu ao marido um relógio Patek Philippe Nautilus 5712. "Presente da minha gata. Te amo. Agora só arrumar a hora."