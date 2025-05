Atriz de 'História de Amor' atuou em novela para lidar com morte da filha

Ana Rosa, 82, atriz que está no ar vivendo Dalva, a mãe de Caio (Ângelo Paes Lemes) em "História de Amor", novela reexibida na faixa Edição Especial da Globo, precisou superar uma tragédia enquanto trabalha na trama de Manoel Carlos.

A morte da filha de Ana Rosa

Ana Luisa, filha de Ana Rosa com com o ator Guilherme Côrrea, nasceu em 1976. Ao todo, a atriz teve oito filhos: quatro biológicos e quatro adotados.

A filha da atriz morreu em novembro de 1995. Nessa época, Ana Rosa estava no ar com a novela "História de Amor", que foi transmitida até março de 1996.

Com 19 anos, a jovem foi vítima de um atropelamento. Antes disso, Ana já havia perdido outro filho, Maurício, fruto de seu relacionamento com Dedé Santana. O menino morreu em decorrência de uma leucemia, em 1961, quando tinha apenas dois anos.

Desabafo no Cem Censura

Recentemente, Ana falou sobre como lidou com a morte da filha durante participação no programa Sem Censura (TV Brasil). "Quando a Ana faleceu, eu estava fazendo 'História de Amor'. Acabou a novela e eu não queria fazer nada, não queria voltar a trabalhar", contou.

A artista logo voltou às novelas em 1996, como Maria Rosa Caxias, em "O Rei do Gado" (Globo). "Me convidaram três vezes para fazer 'Rei do Gado'. E eu dizia que não. Indiquei alguém para fazer a personagem, mas sabe aquela insistência. Chega uma hora que você: 'está bom'. Resolvi fazer e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque me obrigava a sair de casa, a ocupar minha mente, decorar o personagem, ir lá, ter contato com as pessoas. Quer dizer, continuar a vida", relembrou.

Depois que você perde uma pessoa muito querida, um filho, te dá uma estranheza, quando você sai e vê que o sol está brilhando, as pessoas estão conversando e você por dentro está completamente arrasada

Ana Rosa

Ana Rosa recebeu o apoio de Cissa Guimarães, apresentadora do Sem Censura, que também perdeu um filho vítima de um atropelamento. "Também voltei ao trabalho rapidamente, porque o trabalho te obriga a viver. Parece que você continua a respirar, porque é uma sensação que a gente tem, que a gente não consegue mais respirar", afirmou.