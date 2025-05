Agressão, fé e superação: a história real por trás do filme nº 1 da Netflix

Em 2012, a pastora norte-americana Renee Murdoch sofreu uma tentativa de homicídio violenta no Rio de Janeiro. A história de sobrevivência e fé que chocou o país à época agora é retratada no filme "Fé Para o Impossível", o mais assistido da Netflix no momento.

O que aconteceu

Renee segue atuando como pastora Imagem: Reprodução/Instagram/@arenailan

Renee Murdoch é uma missionária norte-americana que se mudou para o Brasil para fundar uma igreja no Rio. Casada com o brasileiro Philip Murdoch, ela veio com o objetivo de ajudar comunidades e promover a fé cristã. Vivendo na zona sul da cidade, ela costumava correr diariamente pela orla da Barra da Tijuca.

O ataque aconteceu durante uma destas corridas matinais. No dia 26 de outubro de 2012, Renee foi surpreendida por um homem em situação de rua que a agrediu violentamente com um pedaço de madeira. A pancada na cabeça foi tão forte que ela teve traumatismo craniano e ficou em coma por vários dias. O agressor foi contido por moradores da região e preso em flagrante.

O caso teve grande repercussão na mídia e mobilizou correntes de oração em todo o país. Renee foi internada em estado crítico e precisou passar por cirurgias delicadas no crânio. Sua recuperação foi lenta e cheia de incertezas, mas cercada de manifestações de fé e solidariedade com as atualizações que Phillip publicava nas redes sociais.

A recuperação foi considerada milagrosa. Os médicos deram apenas 30% de chance de sobrevivência, prevendo ainda a possibilidade de sequelas irreversíveis. No entanto, após 29 dias de internação, sendo dez em coma, e seis cirurgias — incluindo a remoção de parte do crânio para conter o inchaço cerebral —, ela retomou progressivamente suas atividades. A própria família e os médicos classificaram sua recuperação como um milagre.

Renee Murdoch Imagem: Fabio Teixeira/Folhapress

A resposta de Renee ao ataque comoveu ainda mais o público. Em vez de expressar raiva ou desejo de vingança, ela e o marido pregaram o perdão ao agressor. Em entrevista ao programa The Noite, em fevereiro, Renee disse que sente pena do homem que a atacou. "Honestamente, eu fiquei com pena dele. Ele precisava de ajuda. Ele fez uma coisa terrível sem controle", disse.

Renee também mencionou que ora pela recuperação do agressor. Segundo ela, o perdão foi essencial para seguir em frente com sua vida. Anos depois, ela retornou às atividades ministeriais no Brasil, onde continua seu trabalho com a igreja.

O filme é baseado no livro "Dê a Volta Por Cima", escrito por Renee e o marido. A produção tem Vanessa Giácomo vivendo a missionária e Dan Stulbach no papel de Phillip. O roteiro foi escrito por Guilherme Ruiz e Carolina Minardi, e conta com a produção da +Galeria, 360 WayUp e Grupo Telefilms. Além de Giácomo e Stulbach, o elenco tem nomes como Juliana Alves, Théo Medon, Julia Gomes, Bella Alelaf e Arthur Biancato.

* Com informações de reportagens publicadas em 17/02/2025 e 20/02/2025.