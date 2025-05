Dhomini e Adriana vencem 5ª Prova dos Casais do Power Couple

Dhomini e Adriana venceram a 5ª Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record). A prova foi exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Cada dupla precisava trabalhar em conjunto para marcar quatro gols. Os maridos e as esposas escolhiam quem seria orientador e o orientado no desafio.

O orientado, vendado, deveria receber as coordenadas para encontrar as bolas no cenário. Após encontrar cada bola, o orientado deveria se dirigir a um boneco com as orientações do orientador e acionar o botão para que ele chutasse a bola no gol.

Para o boneco "chutar" a bola, o participante precisava pressionar uma alavanca que destravava a sua perna. Caso errasse o gol, ele deveria novamente buscar a bola e repetir o processo até acertar.

Vencia a prova o casal que fizesse quatro gols em menos tempo, levando R$ 20 mil e também imunidade na formação da 5ª DR. Adriana e Dhomini venceram.

Já a dupla com pior tempo foi direto para a DR. Bia e Gui ocuparam essa vaga.