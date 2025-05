Zé Felipe recusava vasectomia para ter filhos com outra caso se separasse

Três semanas antes de anunciar o fim de seu casamento com Zé Felipe, Virgínia Fonseca mencionou publicamente a possibilidade de o marido se separar dela.

O que aconteceu

A influenciadora digital revelou que o cantor se negava a fazer vasectomia para poder ter mais filhos com outra mulher caso, um dia, a união entre eles acabasse. "Ele fala que não quer 'capar', porque e se depois, Deus me livre, a gente terminar, e ele não puder ter filho com outra pessoa?", comentou ela, na edição do último dia 5 de seu programa Sabadou (SBT).

Virgínia também contou ter 'se separado' do marido por um breve período, após ele, bêbado, mandá-la calar a boca em público. "Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo... Fiquei muito brava! Ele nem percebeu que tinha feito isso. Ainda bem que eu tinha vídeo, estava gravando na hora", contou, na mesma ocasião.

Não levou, porém, mais do que seis dias para o (agora ex-)casal voltar às boas. "Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada [e mandei] ele dormir no sofá. 'Quando eu ficar de boa, a gente volta.' Foi esse clima. Passou cinco dias, ele voltou a dormir na cama e ficou tudo bem."

Virgínia e Zé Felipe são pais de três crianças: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 8 meses.