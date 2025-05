Vídeo na cama e jantar a sós marcou 'últimas horas' de Virginia e Zé Felipe

Virginia, 26, e Zé Felipe, 27, comunicaram o fim do casamento, na noite de hoje, em publicação nas redes sociais. O que chamou atenção, na verdade, é que o agora ex-casal estava em clima de romance durante viagem em Portugal cerca de 1 hora antes do anúncio do término.

O que aconteceu

Por volta das 17h32, Virginia dividiu com os seguidores um vídeo da chegada de Zé Felipe em solo lusitano. "Olha quem chegou em Portugal", disse ela, enquanto filmava o cantor fazendo sinal positivo com as mãos.

Já às 17h39, a influenciadora digital surgiu deitada ao lado do cantor, que está dormindo enquanto é filmado pela agora ex-companheira. "Nós estamos neste mood: deitados e prontos para dormir. Na verdade, eu ainda não estou pronta para dormir, vou tomar banho, preguiça. Tô com sono e vocês viram que acordei com muito sono hoje."

Virginia mostra chegada de Zé Felipe em Portugal Imagem: Divulgação/@virginia

Minutos depois, Virginia publicou os tradicionais vídeos fazendo skincare com seus produtos estéticos. O vídeo é acompanhado da canção "Mina Bandida", de Zé Felipe em parceria com Chefin e MC GW.

Após o banho, ela dividiu com seus seguidores que iria ter um "jantar romântico" às 18h20 com o artista. "Olha o que chegou: o nosso jantarzinho. Pra quem viu ontem, é a mesma coisa: salada e salmão."

Por fim, Virginia publicou vídeo desejando boa noite aos seguidores no horário de 19h47. "Bora dormir. Uma boa noite pra vocês. Amo vocês. Obrigado por tudo sempre. Até amanhã cedo, se Deus quiser."

Diferentemente de Virginia, Zé Felipe não esteve tão ativo nas redes sociais. Hoje, o cantor publicou um vídeo convidando os seguidores para um pré-save de nova canção e uma selfie sorridente.

O anúncio do término do relacionamento aconteceu 1 hora após a postagem de boa noite de Virginia. Nas redes sociais, a repercussão do fim do casamento está sendo apontado como possível jogada de marketing para anúncio de algum produto da influenciadora ou música do cantor.

Em contato com Splash, a assessoria de imprensa de Virginia Fonseca confirmou o fim do casamento com Zé Felipe. "Sim. Procede à informação do término", informou a equipe de comunicação da influenciadora digital.