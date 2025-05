Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, revela outro tumor

A ex-namorada de Benicio Huck, Duda Guerra, 17, revelou nas redes sociais que a marca no seu braço é devido a um tumor.

O que aconteceu

Uma seguidora reparou na marca no braço da influenciadora. "Você tem uma marca no braço, fala sobre, observei, te adoro", questionou nos stories.

Duda Guerra revela que marca no braço é devido a tumor Imagem: Reprodução/Instagram

Duda respondeu que os vasos sobressaltados se tratam de um hemangioma, tipo de tumor benigno. "É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal dos vasos sanguíneos!", explicou ela a fã.

Ele apareceu quando Duda ainda era uma criança. Ela compartilhou a resposta com uma foto dela ainda bebê.

Duda Guerra respondeu a seguidora sobre tumor no braço Imagem: Reprodução/Instagram

Ela já foi diagnosticada com outro tipo de tumor benigno. Ele se chama osteocondroma e é mais comum durante a infância e adolescência.

No Rock In Rio 2024, ela precisou ir ao hospital depois do festival devido a dores causadas pelo osteocondroma. "O tumor chama osteocondroma. Tenho um no joelho esquerdo, e eu descobri ele bem novinha. Nunca tive problema com dor nem nada do tipo. Mas, de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", disse a adolescente na época.